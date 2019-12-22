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Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

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  • 22.12.2019, 10:10
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Президент США выступил во Флориде.

США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде, сообщает Reuters.

По словам Трампа, первая часть соглашения будет подписана «очень скоро».

«Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро», — сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай подпишут первый этап торгового соглашения.


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