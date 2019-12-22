Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем1
- 22.12.2019, 10:10
Президент США выступил во Флориде.
США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде, сообщает Reuters.
По словам Трампа, первая часть соглашения будет подписана «очень скоро».
«Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро», — сказал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай подпишут первый этап торгового соглашения.