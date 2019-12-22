Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем 1 22.12.2019, 10:10

Президент США выступил во Флориде.

США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде, сообщает Reuters.

По словам Трампа, первая часть соглашения будет подписана «очень скоро».

«Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро», — сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай подпишут первый этап торгового соглашения.