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«Премии видят только приближенные»: учительница рассказала всю правду о своей работе

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  • 22.12.2019, 10:19
  • 3,891
«Премии видят только приближенные»: учительница рассказала всю правду о своей работе

Откровенная исповедь о кумовстве, колоссальных переработках и порванной одежде.

Люди по-прежнему готовы говорить правду, но не готовы показывать свое лицо. Да, это может быть чревато. Узнают знакомые, появятся проблемы на работе со стороны бдительного и ретивого начальства, захейтят коллеги: мол, мы терпим — и ты терпи.

Чтобы передать настоящие и откровенные истории, издание onliner.by продолжает рубрику, в которой люди делятся тайнами и скрытой стороной жизни. Гость очередного выпуска — учительница. Женщина преподавала в Минске, а затем перебралась в сельскую школу. Мы узнали подробности ее не самого благодарного труда и делимся ими с вами.

Вообще, по образованию героиня видео — научный сотрудник. Но запись в дипломе к науке ее не обязала. Распределение направило в школу, где и завертелась карьера учительницы. Женщина отмечает, что через нее в неделю проходит сотня тетрадей. По нормативам профильного министерства, она должна тратить на одну тетрадь не более минуты: «Максимум, который оплачивается по тетрадям, — два часа по 4 рубля».

— Каждый раз, когда читаю про зарплату учителя, у меня слезы выступают — то ли от смеха, то ли от горя. Утверждают, будто это зарплата специалистов, которые работают не на одну ставку. А ставка — это порядка 400 рублей. При этом я не прихожу домой в обед. Есть вычеты, различные наказания. Премии распределяет руководство. Есть кумовство, и премии видят только приближенные.

Прихожу домой в четыре-пять вечера. Есть свои домашние дела: семья, дети. Дальше ты либо проверяешь тетради, либо готовишься к урокам. Чтобы качественно подготовиться к урокам, нужен не один час. Да, есть интернет, но на каждый урок нужен отдельный конспект. И для каждого класса нужен индивидуальный подход. Но, к сожалению, никто не понимает, какой это колоссальный объем работы.

Почитайте табличку на школе. Там написано: учреждение образования. Моя основная функция — давать знания, а не воспитывать ваших детей за вас. И я не должна отвечать за пожарный извещатель. Не так давно поступили документы, типа, должны обойти все дома и проверить на наличие тех самых пожарных извещателей, узнать, как работает дымоход, есть ли дрова. Почему я, человек, который не является специалистом в данной области, должна лазать по частному сектору с инспекцией?

Работала всего второй год. Пришла в буквально притон. Меня едва выпустили из той квартиры. Порвали верхнюю одежду. Вернулась в школу вся в слезах. Обратилась к директору. Съездили вместе в местную опорку. Там мне сказали: «Ну не убили же». Типа, когда с вами разберутся окончательно, тогда и приходите. Наверное, это все-таки задача участковых — ходить по таким семьям.

Показные открытые уроки. Некоторые их репетируют. Я лично нет. Естественно, из-за этого они не всегда получаются. Но репетиция таких уроков с детьми ведет только к потерянному времени и отсутствию знаний. Это шоу для вышестоящих начальников, которые приезжают посмотреть на процесс.

В 10-м классе 10 человек хотят поступить, остальные 15 — лоботрясы. Они так и говорят: «Я посидеть пришел». Типа, потом поступлю в колледж. Приходят родители: «Меня не устраивает отметка». Они отметку хотят. А меня не устраивают знания. Почувствуйте, насколько разный подход. Я хочу знания, они — отметку, а министерство не разрешает мне ставить двойки. Но я все равно ставлю. Я ее не себе поставила, я просигнализировала, что ребенок ничего делать не хочет. И знаете, потом идет прогресс. Ребенок начинает стараться и что-то делать. А до этого он приходил: «Вы же все равно три поставите». Не должно быть такого.


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