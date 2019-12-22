На нефтехимическом заводе в России вспыхнул масштабный пожар 7 22.12.2019, 10:23

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Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Площадь возгорания превысила 1,5 тысячи квадратных метров.

В российской Уфе загорелось трехэтажное производственное здание, сообщает управление МЧС по Башкирии. Информация о пожаре на улице Инициативная поступила в 04:55 (по Минску). По данным ведомства, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, сообщает РБК.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы регионального МЧС Виталия Барзайкина, речь идет о пожаре на территории предприятия «Опытный завод Нефтехим». Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м, заявили в пресс-службе МЧС.

Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности, добавил Барзайкин. На место происшествия направили пожарный поезд.

По предварительным данным МЧС, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость, есть угроза распространения огня на другие производственные здания. Жилых домов поблизости нет. В тушении пожара участвуют 75 человек и 21 единица техники.

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Как заявил глава регионального МЧС Марат Латыпов, на территории завода не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ. О причинах возгорания пока не сообщается.