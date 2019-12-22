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Офицер-подводник на Площади: Я пришел, чтобы дышать вольным воздухом

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  • 22.12.2019, 10:32
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Офицер-подводник на Площади: Я пришел, чтобы дышать вольным воздухом
Фото: «Белсат»

Мужчина намерен собирать единомышленников.

В Минске 21 декабря прошла новая акция за независимость Беларуси. Люди протестовали против «интеграции» с Россией и диктатуры Лукашенко.

Эта акция стала четвертой за последние две недели.

Офицер-подводник в отставке рассказал, почему он пришел на Площадь:

«Я пришел сюда, чтобы дышать вольным воздухом. Я - белорус, в СССР я служил на подводном флоте всего треть жизни, а Беларуси - две трети, я тут родился и живу. И буду искать единомышленников», - заявил бывший офицер-подводник в фуражке ВМС.


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