Офицер-подводник на Площади: Я пришел, чтобы дышать вольным воздухом 2 22.12.2019, 10:32

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Фото: «Белсат»

Мужчина намерен собирать единомышленников.

В Минске 21 декабря прошла новая акция за независимость Беларуси. Люди протестовали против «интеграции» с Россией и диктатуры Лукашенко.

Эта акция стала четвертой за последние две недели.

Офицер-подводник в отставке рассказал, почему он пришел на Площадь:

«Я пришел сюда, чтобы дышать вольным воздухом. Я - белорус, в СССР я служил на подводном флоте всего треть жизни, а Беларуси - две трети, я тут родился и живу. И буду искать единомышленников», - заявил бывший офицер-подводник в фуражке ВМС.