Офицер-подводник на Площади: Я пришел, чтобы дышать вольным воздухом

Офицер-подводник на Площади: Я пришел, чтобы дышать вольным воздухом2
- 22.12.2019, 10:32
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Мужчина намерен собирать единомышленников.
В Минске 21 декабря прошла новая акция за независимость Беларуси. Люди протестовали против «интеграции» с Россией и диктатуры Лукашенко.
Эта акция стала четвертой за последние две недели.
Офицер-подводник в отставке рассказал, почему он пришел на Площадь:
«Я пришел сюда, чтобы дышать вольным воздухом. Я - белорус, в СССР я служил на подводном флоте всего треть жизни, а Беларуси - две трети, я тут родился и живу. И буду искать единомышленников», - заявил бывший офицер-подводник в фуражке ВМС.