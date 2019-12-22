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Маченые

  • Телеграмм-канал «Серпом По»
  • 22.12.2019, 10:40
  • 3,171
Маченые
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

И Путин это полюбил.

Это от слова «мачо» - агрессивный, прямой человек. В испанском, правда, еще и привлекательный. Но в современном русском политическом словаре этот оттенок потерялся.

На первый взгляд, история шутера, палившего в ФСБ, кажется каким-то противоречием – «едрила», почитатель НОД, путинец и вдруг! На тебе» Стрельба по ФСБ!

Но это противоречие – видимое. Как у шутера «снесло крышу» - отдельная тема. Но то, что по ФСБ пришел палить именно сторонник нынешней власти, а не оппозиционер, – не случайность.

Потому что стрелок – клиент пропаганды, для которой «мачо» - идеал. Много дет госпропаганда транслирует в общество ненависть, злобу, агрессию. В разных формах, на разном материале. В новостях, сериалах, ток-шоу скабеевых и соловьевых. Это усваивается зрителями. А дальше все уже зависит от конкретных обстоятельств.

Вероятно, те, кто ТВ не смотрит – куда более здоровые в психическом отношении люди, чем взлохмаченные многолетними скандалами и злобой зрители ТВ. И уж куда менее склонные к силе, как единственному способу решения мировых и российских проблем.

Среди оппозиционеров, которые не смотрят ТВ, есть люди разные. Но они обладают важным отличие от «маченых» через телевизор соотечественников.

В них никто целенаправленно, через средства массовой информации не формирует идеал, образ человека, у которого главное достоинство – сила. Нет у оппозиционных интеллигентов такого даже близко.

Кстати, самый подходящий вид спорта для этого образа – микс-файт. Недаром он так расцвел в России. И Путин его полюбил. Как же! Мочить на ринге почти без правил! Хрясь по мордам, кровяка брызгами- и в партер! Так и в политике замочил пенсионеров возрастом! Это – кайф!

Телеграмм-канал «Серпом По»


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