Фига с маком, а не «интеграция» 3 22.12.2019, 11:13

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Фото: Виктор Дударев

Белорусы Нью-Йорка отправили новогодний «подарок» в Генеральное консульство РФ.

Белорусские активисты, проживающие в Нью-Йорке, провели целый ряд мирных акций протеста в ответ на очередную угрозу утраты суверенитета родной страны, сообщает Charter97.org.

Помимо традиционных митингов и петиций, накануне судьбоносной встречи Лукашенко и Путина был также организован перфоманс «Казнь белорусской независимости» прямо перед зданием ООН

Вдобавок к этому, в Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке белорусы отправили новогодний подарок: в коробке от конфет «Сладкий сюрприз» была запакована фига с маком как символ категорического несогласия с агрессивным характером внешней политики российского руководства и предполагаемой «углубленной интеграции» Беларуси с Россией.

Фото: Виктор Дударев

Фото: Виктор Дударев