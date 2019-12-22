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В Хорватии проходят выборы президента

  • 22.12.2019, 11:18
В Хорватии проходят выборы президента

На пост претендуют 11 кандидатов, но реальных фаворитов только три.

В Хорватии начались выборы президента. В 07:00 по местному времени (09:00 по Минску) в стране открылись 6545 избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 по местному времени (21:00 по Минску), сообщает korrespondent.net.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Фаворитами являются действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович. Ее поддерживает правящая партия Хорватское демократическое содружество (ХДС). Кроме того, шансы на победу имеют бывший премьер-министр республики, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, а также певец и музыкант Мирослав Шкоро.

Согласно последним предвыборным опросам, небольшой отрыв от ближайших оппонентов сохраняет Миланович (24,3%). Грабар-Китарович отстает от соперника всего на 0,1%. На третьем месте идет Шкоро (18%), выступающий как независимый кандидат. Поддержку ему оказывают члены правого крыла ХДС.

Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней проводится второй тур, в котором участвуют два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.


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