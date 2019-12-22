В Варшаве прошла акция в поддержку независимости Беларуси 22.12.2019, 11:41

Фото: Радыё Рацыя

Участники пикета собрались в самом центре польской столицы.

В Варшаве вчера около 20 человек протестовали против интеграции Беларуси с Россией. Участники, которые собрались в самом центре польской столицы около колонны Сигизмунда III Вазы, держали плакаты «За независимую Беларусь», «No Russia» и другие, сообщает «Радыё Рацыя».

Фото: Радыё Рацыя

Как отмечают организаторы, в акции принимали участие в основном молодые люди, которые приехали учиться в Польшу. Подобные акции протеста прошли также в Белостоке, Кракове и Щецине.