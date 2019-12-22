Министр труда Костевич заявила о «плюсах» повышения пенсионного возраста 18 22.12.2019, 12:10

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Фото: belta.by

Знает ли чиновница о реальном положении белорусских пенсионеров.

Повышение пенсионного возраста на фоне старения населения помогает достичь «стабилизации ситуации с самим фондом и не сокращать его доходную часть». Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения Ирина Костевич в эфире телеканала БТ-1, сообщает euroradio.fm.

«Повышение пенсионного возраста всё-таки позволяет в Беларуси ежегодно увеличивать пенсии», — говорит министр.

Костевич также добавила, что за год темп роста пенсии составил более 113% с учетом инфляции:

«Если мы говорим о ноябре 2019-го, то средняя пенсия по возрасту — 446 рублей. По сравнению с ноябрем прошлого года она увеличилась более чем на 50 рублей».

С 2020-го года женщины будут уходить на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62.

В интервью Charter97.org лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич жестко ответил властям на очередное повышение пенсионного возраста. По его мнению, чиновники не учитывают реального положении белорусских пенсионеров и продолжительности жизни белорусских мужчин на пенсии. Профсоюз РЭП в своей «Платформе», содержащей 32 народных требования к власти, потребовал ввести мораторий на повышение возраста выхода на пенсию на уровне 2019 года (56 лет женщины и 61 год мужчины). Профсоюз РЭП также требует от властей снизить с 20 до 10 лет минимальный страховой стаж.