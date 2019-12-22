закрыть
22 декабря 2019, воскресенье, 13:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Османское озеро»: как Эрдоган вонзил очередной нож в спину Путину

6
  • Сергей Ильченко, «Деловая столица»
  • 22.12.2019, 12:22
  • 4,814
«Османское озеро»: как Эрдоган вонзил очередной нож в спину Путину

Турция усиливает позиции в регионе, переходя в разряд глобальных игроков.

Турецкий парламент утвердил подписанное в конце ноября соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия Ливии (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем, подразумевающее оказание военной помощи. Немедленно после этого Турция начала переброску в Триполи спецназа, военной техники и инструкторов, о чем сообщил телеканал Al-Arabiya.

Помощь Турции оказалась более чем своевременна, поскольку 12 декабря Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром объявила о начале операции по ликвидации "окопавшихся в Триполи террористических группировок" - именно так Хафтар обозвал международно признанное ПНС. Сейчас, воодушевленное новым раскладом сил, ПНС, похоже, начало подготовку к контрнаступлению: в ряде городов на западе Ливии, находящихся под его контролем объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее Эрдоган уже заявил, что Анкара не считает ЛНА и Халифу Хафтара законной властью в Ливии - хотя именно на Хафтара сделала ставку Москва. При этом Эрдоган не забыл позвонить и Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, а Дмитрий Песков уже заявил, что обсуждение темы Ливии будет продолжено "в ходе предстоящих контактов - как телефонных, так и очных".

Сейчас российские СМИ пытаются говорить о разделе сфер влияния в Ливии между Россией и Турцией и о том, что Москва и Анкара вытеснили из Турции Запад. Действительно на Хафтара ставила не только Москва, но и Франция, оказывавшая ему политическую поддержку, а в последнее время к ЛНА присматривалась и Италия. Но все же главным игроком на стороне ЛНА выступали саудиты, выставив перед собой Россию как дешевого наемника на роль поставщика оружия, пушечного мяса и груши для битья в ООН, поскольку ООН признает именно ПНС, что, к слову, дает Эрдогану прочное правовое преимущество.

Кроме того, поддержка ПНС для Турции вовсе не самоцель, а силовое обеспечение ключевого из двух соглашений, заключенных между Анкарой и Триполи, - меморандума о взаимопонимании относительно демаркации морских зон между двумя странами. В сумме это очевидная заявка на удаление ЛНА вместе со стоящими за ней Россией и СА с ливийского игрового поля и на последующий контроль над транзитом в Европу ливийских нефтепродуктов, причем не только ливийских.

То, что с удалением Хафтара особых проблем не ожидается, легко понять, взглянув на карту. Анкара имеет неограниченные возможности для переброски в Ливию любого количества своих войск и одновременно - для создания любых проблем российским операциям по поддержке ЛНА. Так что, по сути, все обсуждения ливийского вопроса с Москвой - лишь возможность для Кремля сохранить лицо и свернуть свою деятельность в Ливии относительно добровольно, преподнеся это как очередную многоходовку и успешный размен сфер влияния: Сирии на Ливию. В этом Эрдоган готов подыграть Путину, оставив - пока - в неприкосновенности сирийское направление его операций. Ему это ничего не будет стоить: Турция уже решила в Сирии свои основные задачи, а широкий жест с неприкосновенностью сирийского маршрута станет еще одной, и достаточно весомой причиной, способствующей сговорчивости Кремля на ливийском направлении.

Однако Анкара успешно ведет игру и на европейском театре. Турция не подписывала Конвенцию ООН 1982 г. о морских границах и не признает Республику Кипр, а следовательно, и заключенные киприотами соглашения об исключительной экономической зоне с Египтом, Ливаном и Израилем. Это означает, что опираясь на меморандум, подписанный с Триполи, Анкара может заявить о турецко-ливийской экономической зоне, от ливийского побережья до юго-западного побережью Турции, пересекающейся с кипрско-египетско-ливано-израильской. Это вынудит вести с ней переговоры о достижении компромиссного решения, в связи с пересечением заявленных зон и, в частности, согласовывать с Турцией строительство газопровода по проекту EastMed, в который Турция очень хотела войти, но не смогла по причине сложных отношений со всеми его участниками: Греция и Кипр в пояснениях не нуждаются, в Израиле Анкара, позиционируя себя как один из центров исламского мира, поддерживает Палестинскую автономию, а в Египте - "братьев-мусульман".

При этом помешать турецким планам в Ливии едва ли возможно - все ходы операции прекрасно просчитаны. Турция уже сейчас регулирует приток беженцев в ЕС, а задружившись с Триполи, будет регулировать его в еще большей мере и всегда сможет устроить Европе показательный миграционный ад на всех направлениях сразу, заставив ее пересмотреть неудобные для себя шаги. Кроме того, Турция - важнейший элемент НАТО и его южный фланг, без которого Альянс откровенно сдувается. Таким образом, США, которых в критической ситуации неизбежно призовут в качестве арбитра и посредника, безусловно, поддержат Эрдогана если и не во всем подряд, то в очень значительной мере. Тем более что он его требования выглядят разумно: Турция имеет такие же законные интересы на Средиземном море, как и все участники EastMed, и выступает как защитник измученной войной Ливии, поддерживая власть, признаваемую ООН, которой противостоят московские авантюристы.

Выступая с такой прочной позиции, Эрдоган имеет все шансы и на дополнительные бонусы в виде разморозки контракта по F-35 в обмен на предоставление американцам для подробного изучения российских С-400, а также роли признаваемого ЕС регулятора миграции, контролирующего уже все основные пути в Европу - ближневосточный и средиземноморский в обмен на политические и экономические бонусы.

Не будет забыта и Россия: "друг Реджеп" держит под контролем важнейший путь снабжения любых африканских и ближневосточных кремлевских авантюр - всем, что не влезает в самолет - и всегда сможет ласково сжать или, напротив, слегка расслабить свою дружественную руку.

В целом это позволяет говорить о качественном росте политического веса Анкары: степень влияния Турции на ЕС и НАТО, а также на ситуацию на Ближнем Востоке и в Средиземноморье переводит ее из категории сильных, но все же региональных держав в ранг игроков глобальных.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников