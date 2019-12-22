Эпидемиологи: Белорусы сами отравляют колодцы, а потом пьют из них воду 4 22.12.2019, 12:48

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Фото: kp.by

Все чаще в колодезной воде находят химию.

Эпидемиологи бьют тревогу: люди сами отравляют колодцы, а потом пьют из них воду, пишет kp.by.

- В небольших населенных пунктах белорусы часто пользуются колодцами. И, увы, санитарные пробы из них нередко показывают повышенное содержание нитратов, - констатирует заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш.

Превышение содержания нитратов в колодезной воде государственные санитарные службы Беларуси признали еще несколько лет назад. В норму тогда не вписались 23,6% взятых проб. - Стараемся выровнять эту ситуацию, - отметил Александр Спургяш. - По сравнению с данными 2004 года, число колодцев с водой, не отвечающей установленным стандартам качества, уже снизилось.

Но все же ситуация вызывает опасения. С чего вдруг колодезная вода стала непригодной? Люди пили ее веками!

- К большому сожалению, белорусы относятся к колодцам безобразно. Большинство отравляют сами себя, - говорит эколог Михаил Реут. - Как-то взяли пробу в колодце у одной бабушки. И все оказалось очень плохо. Стали выяснять, откуда в воде химия. Оказалось, в 30 метрах от колодца ассенизаторы умудряются сливать отходы... У некоторых колодцы прямо возле распаханных полей. Откуда ж им быть чистыми, если поля удобряют нитратами? Некоторые возле колодцев умудряются стирать одежду и сливать в траву воду с порошком, паркуют возле колодцев машины и там же их моют. Иногда на качество воды в колодце влияют даже сельские туалеты! Не говоря уже о животноводческих фермах. Складывается впечатление, что у белорусов нет элементарных понятий об экологичности. Мы научились экономить деньги, потому что у нас небогатая страна, но не умеем ценить ресурсы, которыми можем гордиться.

Фото: kp.by

- Еще один важный вопрос. Рассудите белорусов, которые с пеной у рта спорят, можно пить воду из криниц или нет? Это ведь тоже источник!

- О да, некоторые ходят к криницам с ведрами. А если она считается еще и святой, то и подавно. При этом редко кому приходит в голову проверить ее качество или хотя бы убедиться в происхождении. Как-то делали анализ одного источника в конце зимы. Измерили температуру в реке рядом - 2 градуса. Измеряем температуру в кринице - 8 градусов! Ну как криничная вода может быть теплее речной? Проверили воду на нитраты - зашкаливает! Стали искать, что и откуда. И нашли: недалеко от криницы - кладбище. Выяснили, что вода оттуда попадает в водосбор и загрязняет криницу. Я не призываю признать все криницы грязными. Я призываю думать и заботиться о себе и природе. Ведь как минимум мы можем обзавестись элементарными экопривычками и научиться сдавать воду на анализ.

Как можно проверить, хорошего ли качества вода

Воду на анализ принимают в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии. Там же вам подробно расскажут, как правильно набирать воду для анализа и в течение какого времени надо принести ее в лабораторию. Стоит такой анализ от 20 до 100 рублей в зависимости от количества показателей, по которым будут проводиться исследования. Срок исследований - от 5 до 10 дней.

Поможет ли бытовой фильтр-кувшин очистить воду из колодца?

Да, поможет. Но в химико-биологической лаборатории УП «Минскводоканал» нам посоветовали: прежде чем покупать фильтр, все же сделайте химический анализ воды, чтобы понимать, какие показатели превышены и какой фильтр будет более эффективно справляться с очисткой. Ведь большинство фильтров убирают все показатели физиологической полноценности (общая жесткость, общая минерализация, содержание кальция, калия, магния, фторид-ионов, бикарбонатов).