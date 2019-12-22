В Австралии ищут разнорабочего на вакансию с зарплатой $126 тысяч в год 3 22.12.2019, 12:51

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Каких-либо определенных требований к кандидату не предъявляют.

Австралийский антарктический отдел открыл вакансию разнорабочего на станции в Антарктиде: соискателю предлагают годовую зарплату в размере 126 тысяч долларов США, сообщает gomel.today.

Каких-либо определенных требований к кандидату не предъявляют: он должен будет выполнять различную работу, не требующую каких-либо специальных или профессиональных навыков.

Кроме заработной платы, этому сотруднику будет полагаться специальное пособие в размере 40 тысяч долларов. При этом все расходы на проживание и питание работника отдел берет на себя.

Известно, что кандидату нужно будет пройти два этапа отбора: относительно умений и собеседование, чтобы определить, сможет ли человек длительное время находиться в небольшом постоянном коллективе.

Подать заявку на закрытие данной вакансии могут все желающие – документы отдел принимает до 23 января 2020 года.