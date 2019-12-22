Как празднует Рождество королева Елизавета II и ее семья 1 22.12.2019, 12:57

Праздничные традиции британского двора.

На днях королева Великобритании Елизавета II отправится в свой дворец Сандрингем в графстве Норфолк. По многолетней традиции именно в этой загородной резиденции семья монарха встречает Рождество. 25-декабря королевское семейство посещает местную церковь. В этом году на мероприятии, как ожидается, дебютируют старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж и принцесса Шарлотта. Публичный выход Ее Величества и ее родных является одним из самых ожидаемых событий года для их фанатов. Оно даже транслируется по телевидению. А вот дворцовые инсайдеры сообщают, что именно происходит за закрытыми дверями, пишет fakty.ua.

В каждом королевском дворце заранее устанавливается рождественская елка (в ее роли чаще всего выступает шестиметровая пихта). В Сандрингеме елку помогают украшать младшие члены семьи — правнуки и младшие внуки Елизаветы. На елку вешают стеклянные шары, разноцветные лампочки, блестящую мишуру. А завершает убранство 98-летний муж королевы принц Филипп. В качестве последнего штриха он всегда сам водружает на верхушку елки золотую звезду, считая это своей почетной непреложной обязанностью, которую никогда не доверяет другим.

После традиционного чаепития в канун Рождества, в шесть часов вечера, начинается церемония вручения подарков. Подарки получают все — включая королевских собак корги. Презенты должны быть забавными, а не дорогими. Так, королеве как-то подарили кухонный фартук. А принц Гарри однажды вручил своему старшему брату Уильяму гребешок — намекая на его лысину. Это было еще до того, как сам Гарри начал терять волосы на макушке.

Затем следует праздничный ужин при свечах. Обычно он состоит из шести блюд — в их числе запеченная индейка. Меню печатается обязательно на французском языке. Из спиртного сама королева предпочитает мартини. Ее муж принц Филипп — разновидность английского пива — пейл-эль. Прочие чаще пьют шампанское. Филипп также сам смешивает для гостей крепкие коктейли.

Потом приходит черед развлечений. Королева, ее родственники и гости играют в настольные игры, устраивают представления-шарады, иногда поют под аккомпанемент фортепиано. Как ранее признавался средний сын Елизаветы принц Эндрю, семья больше не играет в монополию, поскольку все хотят выиграть и в азарте становятся слишком злыми.

Никто не ложится спать до того, пока королева не решит отправиться на покой. Обычно она остается на ногах до двух-трех часов ночи.

На Рождество завтрак представляет собой шведский стол. Все обслуживают себя сами, выбирая, что хотят — за исключением самой королевы, которой подают еду слуги. После посещения церкви садятся обедать. Подаются излюбленные блюда королевы в том числе картофельное пюре со сливками, тушеные пастернак с пармезаном, а также шоколадные торты или пирожные. Елизавета обожает шоколад — но только черный. Белый и молочный она не любит.

Далее все смотрят по телевизору записанное заранее обращение королевы к народу. Елизавета в это время чаще всего выходит на прогулку, так как не любит видеть себя на экране. Затем снова начинаются семейные развлечения.

Дворец Сандрингем

Любимый дизайнер и портниха Ее Величества Анджела Келли рассказала, что на Рождество королева меняет до пяти-семи нарядов за день. Особенно тщательно она подбирает наряд и драгоценности для вечера. Келли раскладывает эскизы вечерних платьев — и Елизавета делает выбор. Затем возле гардеробной вывешивается записка, в которой описывается наряд Ее Величества, чтобы прочие дамы могли одеться подобающим образом. Для членов семьи позволительно одеваться в те же цвета. Однако прочие гостьи должны, по неписанным правилам этикета, выбрать другие оттенки. Хотя сама королева не придает этому особого значения.

Не менее ответственным является и выбор наряда, в котором королева отправляется в церковь. Келли следит за тем, чтобы цвет ее пальто или костюма отличался от тех, в которых она появлялась в предыдущие два года. Подбирать соответствующий образ начинают еще за два месяца до Рождества.

Сообщается, что Елизавета и Филипп лично подписывают все поздравительные открытки, счет которых идет на сотни. Поздравления получают все их друзья, персонал дворцов, политики, мировые лидеры.

Ее Величество также заранее покупает 620 рождественских подарков для персонала и членов семьи на сумму до 40 тысяч долларов.

Еще до отъезда Елизаветы в Сандрингем подарки вручаются служащим в одном из залов Букингемского дворца. Все они выстраиваются в одну линию и получают свертки с презентами из рук самой королевы, которые говорит каждому несколько слов благодарности за службу. Тем, кто по каким-то причинам не может присутствовать, презенты посылают по почте. Чаще всего это книги или же небольшие фарфоровые изделия. Также в подарочные коробки кладут рождественский пудинг.

Ранее универмаги Harrods и Fortnums присылали в Букингемский дворец фургоны, нагруженные образцами подарков. Все они выкладывались на столы в двух больших залах и королева лично оценивала предложенное. Теперь подарки выбирают секретари королевы в режиме онлайн, поскольку Ее Величеству уже тяжело проводить смотр товаров по старинке. Она лишь одобряет или не одобряет сделанный за нее выбор.

За неделю до Рождества королева также собирает в Букинегмском дворце на обед всю семью. Поскольку не все кузены и более отдаленные родственники смогут приехать в Сандрингем. В этом году на семейном обеде, а также на празднестве в Сандрингеме будут отсутствовать принц Гарри и Меган Маркл, которые предпочли провести Рождество с матерью Меган Дорией Рэгленд в США.