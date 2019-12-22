Молодежь на площади в Минске: Россия - дикая орда, а Лукашенко нелегитимен 1 22.12.2019, 13:05

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Фото: tut.by

Молодые белорусы говорили о готовности защищать Беларусь, даже с оружием в руках.

В Минске 21 декабря прошла новая акция за независимость Беларуси. Люди протестовали против «интеграции» с Россией и диктатуры Лукашенко.

Эта акция стала четвертой за последние две недели.

«Очень вдохновляет, что вчера было так много людей», - заявил на акции молодой человек из Могилева. «Россия - агрессор, дикая орда. Все договоры с ней незаконны, сам Лукашенко нелегитимен после 1996 года. При новой власти все будет отменено, а с Россией будет граница», - добавил он.

«В Минске много людей недовольны интеграцией и готовы защищать независимость любыми средствами, в том числе и с оружием в руках», - сказал еще одни молодой человек.

«Всю жизнь я прожила при Лукашенко, и мне от этого грустно. Не хочу терять свою страну, свою независимость - потому я тут», - рассказала молодая девушка.