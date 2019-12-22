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C 2020 года всех украинских военных будут обучать английскому языку

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  • 22.12.2019, 13:14
C 2020 года всех украинских военных будут обучать английскому языку

От рядового до генерала.

С 2020 года в Вооруженных силах Украины хотят серьезно улучшить качество изучения английского языка на всех уровнях, заявил заместитель начальника Генштаба Украины Сергей Наев, сообщает BBC.

«Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений», - заявил Сергей Наев.

По словам начальника Генштаба, изучение английского языка - один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

В следующем году в ВСУ должны усилить изучение английского языка, в том числе с помощью инструкторов западных партнеров.

Наев добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: «Будет предоставляться преимущество потому офицеру или сержанту, который знает английский язык».


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