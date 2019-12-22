Залоговые авто в Беларуси: как работает новая схема мошенников 22.12.2019, 13:26

Что делать, чтобы не остаться без денег и без машины.

Первый всплеск продажи залоговых машин был еще в 2017 году. Спустя два года, к сожалению, серая схема по-прежнему действует — только с некоторыми более хитрыми изменениями. Подтверждение этому было найдено довольно быстро. Мы обратились к действующему специалисту по подбору автомобилей Александру Вишнякову с просьбой проследить за объявлениями, появляющимися на белорусских профильных сайтах. Не прошло и недели, как внимание «подборщика» привлек подозрительный продавец Hyundai Solaris 2019 года выпуска, пишет onliner.by.

Краткий сценарий:

Впервые о серой схеме продажи автомобилей, находящихся в залоге у банков РФ, стало известно в 2017-м. Что-нибудь изменилось за два года?

На сайтах автообъявлений мы стали искать машины по явно заниженной цене. Нашли две. Договорились о встрече с продавцом одной — Hyundai Solaris 2019 года.

В объявлении было указано имя Александр, но продавцом оказался Дмитрий. Он уверяет, что автомобиль оформлен на его девушку. Продает из-за переезда в другую страну.

Сверяем VIN с реестром залогов. Подозрения подтверждаются: Hyundai находится в залоге. Дмитрий уверяет, что неприятно удивлен, но считает, что залогодатель будет платить кредит и все будет хорошо.

Залогодатель из РФ вышел на связь с журналистом, но общение быстро прекратилось.

Банк-залогодержатель сообщил, что сумма по кредиту составила почти 19 тысяч долларов, его не погашают уже более 80 дней. Если клиент перестанет погашать кредит и на него подадут в суд, машину у покупателя отберут.

В ГАИ РБ не видят российских залогов, у них таких данных нет. Там только советуют не покупать подобные автомобили.

Разобрав схему, понимаем, что мошенническая группа зарабатывает минимум 80 процентов от цены машины (а в нашем случае — почти 19 тысяч долларов), платит гонорары двум «вешалкам» в РФ и РБ. А покупатель-белорус остается без денег и автомобиля.

Чтобы не попасться, нужно самостоятельно проверять VIN и игнорировать заведомо дешевые предложения. Должна смутить скидка даже в тысячу долларов.

Поиск подозрительной тачки

На самом деле никаких сложностей в поиске подозрительной машины нет — достаточно просто присмотреться к моделям, предлагаемым в объявлениях по заниженной цене.

«Сумма явно не в рынок, — утверждает Александр. — Свежий Hyundai Solaris Elegance продают за 12 950 долларов, или 26,5 тысячи рублей. У дилера автомобиль в такой комплектации можно купить почти за 32 тысячи рублей (с учетом спецпредложения). Более низкую стоимость пробуем объяснить тем, что автомобиль не новый. Смотрим объявление — в качестве пробега указано 800 км, был куплен у официалов, привезен на автовозе».

На страничке указано: серебристый седан с мотором объемом 1,6 литра и АКПП. Тканевый салон, парктроники, светодиодные фары, противотуманки, мультимедийный экран, электростеклоподъемники, обогревы сидений, лобового стекла, зеркал. Одним словом, все красиво, но цена слишком подозрительна.

Звоним продавцу. В объявлении указано имя Александр, но молодой человек представляется Дмитрием. Вот что он сообщил по телефону: «Совсем новая. Уезжаю из страны, потому продаю. Я купил ее за 13 тысяч долларов три месяца назад, за столько же продаю, чуть в минус. Снята с учета, на транзитах. Посмотреть машину можно у жилого дома на ул. Белинского». Что ж, выезжаем.

Заявление «в лоб»: «Ваша машина в залоге»

На Белинского машину мы не обнаружили. Продавец в ходе телефонного разговора сообщил, что уже уехал — на ул. Казинца. Еще один подозрительный «звоночек». Делать нечего — отправляемся по новому адресу. Там и находим автомобиль с продавцом Дмитрием за рулем. В техпаспорте владельцем значится Анастасия. «Подруга моя, она не против (позже он назовет девушку женой. — Прим. Onliner). Зарегистрировал на нее, потому что опасался проблем с налоговой, — поясняет молодой человек. — Занимался поиском мой друг-одноклассник. Покупали в России на автоплощадке по договору купли-продажи от 17 августа, машину привез человек. Он заполнял документы, выступая в качестве представителя автоплощадки. Потом мы заплатили утильсбор и поехали оформлять в ГАИ. VIN мы проверяли по сайтам, сверяли с комплектацией. Ничего не нашли».

Мы тоже проверили идентификационный номер и поспешили поделиться с Дмитрием результатами этой онлайн-проверки, сделанной с помощью смартфона на сайте Федеральной нотариальной палаты (также можно проверить на сайте ГИБДД РФ):

— В реестре указано, что автомобиль с этим VIN находится в залоге у ПАО «Плюс Банк», базирующегося в российской столице. Залогодатель — некто Арман Араратович 1988 года рождения из Московской области. Дата договора залога — 16 августа, срок исполнения обязательства — 7 лет. То есть этот человек оформил кредит на довольно большую сумму, а в качестве залога предоставил банку автомобиль. Но позже эту машину продал.

«Ровно в этот день — 16 августа — мы проверяли номер на этом сайте и все было в порядке, — уверяет продавец. — Обалдеть! И в чем прикол? Что дальше? Как можно продать такую машину со всеми документами? Как она может стать на учет с обременением? В любом случае человек, который взял кредит в банке под залог автомобиля, когда-нибудь его выплатит, ведь логично? Бывали ли случаи, когда такую машину забирали?» Он заверяет, что не причастен к серой схеме перепродажи и сей факт стал для него неприятным сюрпризом.

Встречный аргумент, который должен возникнуть у любого здравомыслящего человека: если этот Арман Араратович прекратит платить, автомобиль будут искать и, найдя, конфискуют в пользу банка. Кроме того, если Дмитрий действительно не знает этих нюансов, почему продает новую машину себе в минус? В слова о переезде после выявленных фактов верится с трудом.

Что говорят первый владелец, российский банк и ГАИ?

Попробуем «раскрутить» всю серую схему и выяснить обстоятельства у ее участников. Поиск Армана Араратовича в сети приводит нас на сайт свободного стихотворчества. Вот пример работы автора (стиль и пунктуация сохранены):

«Я не поэт!

У меня даже музы нет.

Рифму никак, не могу подобрать,

Слова, в предложения не могу я собрать».

Яркий пример поэзии, когда истина заключена в первой строке. Но нас в большей степени интересует Hyundai Solaris Elegance. На сайте со стихами находим ссылку на личную страницу автора в соцсети, куда и отправляем соответствующий запрос. В ответ пользователь просит телефон журналиста, получает номер, но на этом общение заканчивается.

Следующим звеном является ПАО «Плюс Банк» из Москвы. Диктуем специалисту кол-центра данные залогодателя, представленные в общем доступе в реестре (а это номер и дата договора, ФИО, дата рождения, VIN и даже номер паспорта). «На сегодня сумма долга по кредиту составляет 1 205 009,57 рубля, — сообщила оператор (в долларах это около 18,9 тысячи. — Прим. Onliner). — Уже есть просроченная задолженность. В общей сложности 84 дня (сопоставляем с датой звонка: выходит, платеж должен был быть произведен 16 сентября, спустя месяц после оформления договора на залог. — Прим. Onliner), накопилось 70 673,31 рубля просрочки (или 1110 долларов)».

«Залоговый автомобиль продавать нельзя до тех пор, пока клиент не расплатится с банком, — продолжает сотрудница. — Это противоречит условиям кредитного договора. Покупателю этой залоговой машины нужно самостоятельно разбираться с клиентом нашего банка. Если он перестанет платить кредит и если на него подадут в суд, автомобиль у покупателя отберут. Телефон клиента мы не можем вам предоставить, это закрытая информация».

А что же наша отечественная ГАИ? Регистрационные отделы не видят российских залогов — у них нет подобной информации в базах, такую проверку там не осуществляют. Пока россиянин платит кредит, машина не будет числиться в угоне или розыске. В базе она появится только тогда, когда перестанут поступать платежи в банк и отдел по работе с проблемными клиентами направит запрос в международный розыск. К тому моменту автомобиль будет уже продан ничего не подозревающему белорусу.

«Если машина в Беларуси, на белорусских транзитных номерах, снята с учета, значит, с нашей стороны все нормально, — заявила представитель МРО. — Остальное, что в России, — это их база, не наша. У нас таких данных нет. Если вы проверили на российских сайтах и выяснили информацию о залоге, я бы на вашем месте этот автомобиль однозначно не брала. Но официально это не подтвердить. Мы только направляем запрос по месту прежней регистрации. Там дают ответ, что машина действительно стояла в России на учете и была снята». Одним словом, в регистрационном отделе могут помочь только советом.

Как работает схема?

Исходя из полученной информации, мы можем сделать выводы, каким образом функционирует вся, по сути, преступная схема. Вначале действует российская сторона. Неизвестные передают гражданину Х («вешалке») деньги на покупку нового автомобиля. Тот идет к дилеру и покупает машину, это чистая сделка. Далее гражданин Х идет в банк и берет там кредит, а в качестве залога на погашение долга оформляет автомобиль. Обычно он получает около 80% от стоимости модели, но встречаются и бóльшие суммы (в случае с нашим Hyundai Solaris Elegance — около 19 тысяч долларов). Гражданин Х отдает основную часть денег банка Неизвестным, сам получает вознаграждение и какое-то время продолжает платить по кредиту. После этого машина оказывается в распоряжении автоломбарда — компании Z. Каким образом оформляется передача права собственности обремененного залогом имущества, остается загадкой. Но далее автомобиль продают от имени компании Z в РБ, именно она фигурирует в договоре купли-продажи. Покупатель — гражданин Y (еще одна «вешалка»). Сделка оформляется на территории РФ, в Москве.

Затем мы оказываемся на территории родной страны. Гражданин Y ставит машину на учет в РБ, к документам прилагает договор купли-продажи — вроде бы все легально. Базы нашей ГАИ не позволяют проверить чистоту автомобиля, в реестр Нотариальной палаты РФ и базу ГИБДД там не смотрят. Даже если они и заглянут на эти ресурсы, то вряд ли смогут официально отказать в регистрации — нет законодательно закрепленных оснований. Сразу после этого машина снимается с учета, таким образом гражданин Y получает транзитные номера. Автомобиль выставляют на продажу в РБ. Чтобы ускорить процесс, зачастую указывают заниженную цену. Находится ничего не подозревающий покупатель, оформляется сделка. В этот момент гражданин Y сообщает Неизвестным, что дело сделано.

Возвращаемся в РФ. Наш старый знакомый гражданин Х узнает о продаже и тут же прекращает платежи по кредиту. Через пару месяцев банк начинает выяснять, почему от клиента не поступают деньги. Гражданин Х либо не выходит на связь и пропадает, либо говорит, мол, «денег нет, забирайте залоговую тачку, но ее у меня украли». В обоих случаях служба безопасности банка обращается в МВД РФ с просьбой объявить автомобиль в розыск. Еще через какое-то время российская полиция передает информацию белорусским коллегам. Ничего не подозревающий белорус продолжает кататься до тех пор, пока не проверят VIN (на границе, при переоформлении или любой стандартной проверке документов). Далее машину изымают и направляют российскому банку.

В итоге Неизвестные возвращают себе деньги, потраченные на покупку у дилера, а также заполучают сумму кредита — то есть минимум 80% от стоимости автомобиля. Они понесли расходы на гонорары «вешалкам» Х и Y, пару платежей по кредиту, пошлины на оформление. Банк возвращает себе выданную кредитную сумму (или ее часть), продавая залоговую машину. Ничего не подозревающий белорус остается без автомобиля и без денег.

Чтобы не попасться

Как видим, нарваться на залоговую машину весьма легко. По словам специалиста по подбору автомобилей Александра, ему известно о двух таких транспортных средствах, продаваемых на вторичном рынке прямо сейчас в Минске, — оба Hyundai Solaris. Руководствоваться заверениями МРО ГАИ по поводу легальности снятия с учета и беспроблемности сделок не приходится. Проверка истории машины ложится на плечи покупателя. Потому во всех случаях стоит проверять VIN на сайтах Федеральной нотариальной палаты и ГИБДД РФ — это бесплатно. Также можно обратиться на сайт белорусского реестра движимого имущества, обремененного залогом, — запрос обойдется в 16,80 рубля и займет какое-то время. Но основное превентивное правило — не гнаться за дешевыми предложениями с ценами явно ниже рыночных, должна смущать скидка даже в 1000 у. е.