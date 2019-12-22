СМИ: Лубянский стрелок был ярым сторонником Путина 22.12.2019, 13:31

ФОТО: МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ / ТАСС

По крайней мере, до недавнего прошлого.

Неожиданный поворот в деле «лубянского террориста» Евгения Манюрова. Оказывается, что еще совсем недавно он был членом движения НОД, известное в народе как «секта свидетелей Путина». А это значит – что Манюров не просто поддерживал действующий в России режим, но был активным его сторонником. Об этом сообщает издание «Русский монитор», которое подчеркивает, что у напавшего вечером 19 декабря 2019 года на приемную ФСБ Манюрова при обыске нашли несколько автоматов и ручных гранат, которые были накрыты оранжево-черным флагом с символикой «Национально-освободительного движения». Были найдены также членские значки НОД.

Издание, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, которые заняты расследованием нападения на приемную ФСБ на Лубянке, утверждает, что стрелок хранил у себя флаги НОД и другую символику неслучайно – он состоял в этой организации, созданной скандально известным депутатом Госдумы Евгением Федоровым.

А это, в свою очередь, значит, что еще до недавнего времени убивший, как минимум одного человека и ранивший троих Манюров был ярым сторонником Путина. Что заставило его резко поменять свои убеждения и совершить нападение, которое нанесло удар как по престижу своего бывшего кумира, так и по престижу государства в целом, до сих пор остается неясным.