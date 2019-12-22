Николай Статкевич: Со временем протест может стать более радикальным 4 22.12.2019, 13:40

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Фото: «Наша Ніва»

Этому способствует ситуация в Беларуси.

Участник митингов протеста против «углубленной интеграции с Россией» – председатель партии «Народная Громада» Николай Статкевич – в комментарии «Голосу Америки» заметил, что «со временем протест может стать более радикальным».

Причиной народного недовольства может стать значительное ухудшение экономического положения в стране. «В наших городках предприятия закрываются, а частников всех придавили. То есть, ни государственной работы, ни частной нет. Люди вынуждены выезжать на заработки в Россию, а сейчас уже поехали в Польшу. А белорусы – не западные украинцы и не молдоване, они домоседы. Для них такие поездки – колоссальный стресс. Если эти люди увидят, что Лукашенко ослабел, они проявят свои негативные эмоции», – не сомневается председатель «Народной Громады».

В этой ситуации, по мнению Николая Статкевича, у правителя Беларуси есть три варианта действий. Первый – начать проводить политические и экономические реформы, на что он никогда не пойдет. Второй – довести страну до бунта, и тогда, по словам собеседника «Голоса Америки», его ждет «судьба Каддафи, а может еще и хуже».

Третий вариант представляется оппозиционеру самым вероятным: «Лукашенко, конечно, немножко поупирается, но, я думаю, перед Новым годом, или после Нового года он эти «дорожные карты» углубленной интеграции подпишет. А дальше начнется самое главное: Путин заявит, мол надо идти дальше – создать общий парламент, общее правительство. А дальше недалеко и до общего президента – все, как написано в плане сдачи белорусского государства, навязанного Александром Лукашенко Москве в 1999 году. Этот план называется «Договор о создании «союзного государства», там все это прописано – общая армия, валюта, граница. И деваться Лукашенко некуда», – подытоживает Николай Статкевич.