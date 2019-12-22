Вова сказал – «в рай» 1 Александр Сотник, sotnik-tv.com

22.12.2019, 13:51

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Александр Сотник

А дальше – гамлетовская тишина.

Четыре часа пресс-профанации Путина – суровая пытка спец-Гамлетом. 90% вопросов ни о чем, с долгими верноподданническими монологами и элементами виртуозного лизоблюдства, и лишь 10% - о том, что, вроде бы, волнует, но все равно будет безжалостно слито верховным спикером. Даже упоротый журналюга Гамов, не вынимая языка из царственных чресел, проговорился: «Вы 20 лет у власти…» И то верно: никто ведь не считает, что Медведев реально руководил страной! И за эти 20 лет под визжание фанфар и битье пустых тарелок разрушено всё – до последнего сортира! А он сидит и задвигает гамлетовский монолог о кругляке с Карпат, не замечая лысеющую Сибирь. Оглянись, безумный Гамлет: у тебя демографическая катастрофа в стране, а ты опять – про 43-й, блокадный Ленинград и какую-то яму «лихих девяностых».

Твои дочери – Тихонова и Воронцова, – которых ты отстраненно называешь «какими-то женщинами», делают бизнес на бюджетных деньгах, но у тебя не хватает духу даже признать их своими родственницами. А зрителя продолжают уверять в каком-то там «мягком трансфере», когда он решится «сбалансированно уйти». Только на лафете и в белых тапочках, а по-иному не мечтайте! И свободный интернет не противоречит суверенному, посему новые учения по изоляции запланированы уже на понедельник; и в других странах такие, как осужденные по «московскому делу», получают более суровые наказания; и вообще: СССР Ленин развалил, но выносить из мавзолея его не надо, пусть полежит. По крайней мере, пока. Наш спец-Гамлет на его место не собирается. Он еще покуражится – творчески и с огоньком: так, что под каждым задымится. После него, как после баллистической ракеты – тишина зазвенит по всей галактике.

Ну, а пока наш говорун рассуждал о том, как «убийцы разгуливают по европейским улицам», зловредный Совет ЕС продлил действие экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года. Меры уже традиционно затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также сферу товаров двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года на один год, но с тех пор постоянно продлевались, поскольку от аннексии Крыма Кремль не отказался, и с Украиной продолжает воевать до сих пор, не забывая тайно зарывать своих дохляков-«ихтамнетов». Помимо пролонгации санкций со стороны Евросоюза, Комитет Сената по международным делам утвердил уже, казалось, обездвиженный законопроект об «адских санкциях» против России. Документ требует новых санкций против российского госдолга. Западным инвесторам предлагается запретить покупать новые выпуски не только валютных, но и рублевых государственных бумаг, что де-факто отрежет российский валютный и долговой рынок от притока иностранного капитала, превысившего триллион рублей за последние 12 месяцев.

Госдолгом, согласно закону, будут считаться как облигации Минфина, так и ценные бумаги, которые выпускаются от имени Фонда национального благосостояния и ЦБ РФ.Банк России также станет объектом санкций. Ему, по аналогии с госбанками, проект запрещает привлекать кредиты на Запада на срок больше 14 дней. Ужесточение санкций предусмотрено для банков, осуществлявших «финансовую или иную поддержку вмешательству правительства РФ в демократические выборы» за рубежом. Они будут внесены в «черный список» с блокировкой активов в США и запретом на любые транзакции. Де-факто это означает отключение от мировой системы долларовых расчетов, для которых банку необходимо иметь корсчет в США.

Теперь Закон должен получить одобрение Палаты представителей, Сената и подпись Дональда Трампа. Правда, санкционные инициативы блокируются республиканским большинством, как и вопрос импичмента, но по мере приближения к выборам тема санкций против Кремля может стать разменной монетой, и в несколько смягченном виде законопроект может быть принят и даже подписан Трампом.

Но даже и без санкций путинская стабильность превратилась в кладбищенскую. В России остановилось производство. Единственный сектор, находящийся хоть в каком-то «плюсе» - это добыча простейшего минерального сырья. И то его повышение весьма условно: менее 1,5%. Вне сырьевой трубы промышленный рост де-факто остановился: производство легковых автомобилей рухнуло почти на 20%, двигателей внутреннего сгорания - на 7,3%, а автомобильных кузовов - более чем вдвое (почти на 60%). Налицо сокращение заказов на продукцию, сжатие конечного спроса и потеря клиентов на внутреннем и на внешнем рынке. Индекс деловой активности в промышленности с мая ушел в зону рецессии (ниже 50 пунктов), а в сентябре его значение - 46,3 пункта - стало худшим с 2008 года. По мнению экспертов, индекс обрабатывающей промышленности в декабре уйдет в глубокий минус, после чего можно будет констатировать начало рецессии в секторе.

Но ничего этого на пресс-профанации Путина не было. В его голове грохотали победные танки и салюты в честь очередной «дедовоевалки». У него другая реальность и другая страна: не та, которую на грохочущей старой телеге медленно везут в сторону заброшенного погоста. Дружки-бандиты заколотили в ящик и везут. И уже никто даже не интересуется: «А может, она еще дышит там, в ящике? Может, открыть крышку, проверить?» Потому что точно знают: добили старушку. Издевались, насиловали, душили, а она – возьми да помри. Не рассчитали. Как полицаи в Серпухове. Попался им пьяненький мужичонка у местной кафешки, они его взяли под белы ручки, да нечаянно задушили. Не хотели, просто так получилось. Хилый оказался, а так – жил бы да жил. Не повезло бедолаге. Знать, судьба такая…

Вот и с Россией – то же самое. Кабы не выбор Ельцина – может, и пожила бы еще. Но Вова сказал – «в рай». А дальше – гамлетовская тишина.

Александр Сотник, sotnik-tv.com