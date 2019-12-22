Бюджет-2020: как в Беларуси будут сводить концы с концами 22.12.2019, 13:59

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Поступил характерный «звоночек».

Главный финансовый документ на 2020 год сверстан с дефицитом, чего не было уже очень давно. Этот факт вызывает обеспокоенность в кабинетах власти, причем даже там, где бюджет на будущий год единогласно поддержали, пишет Дмитрий Заяц в статье на сайте gazetaby.com.

Тревожный звоночек

Расходы республиканского бюджета в 2020 году определены в размере 25,4 млрд рублей (с ростом на 11,4% к ожидаемому исполнению бюджета в 2019 году). В то же время доходы ожидаются в размере 24,43 млрд рублей, что всего лишь на 0,3% больше по сравнению с ожидаемым уровнем 2019 года.

Учитывая, что в будущем году прогнозируется инфляция на уровне 5%, можно сказать, что бюджет-2020 сверстан с учетом снижения доходов в реальном выражении. Мало этого, впервые за многие годы бюджет сверстан с дефицитом, который определен в размере почти миллиард рублей (точная сумма — 995,1 млн).

Как удалось выяснить БелаПАН, проект бюджета предполагает, что дефицит будет профинансирован за счет внешних государственных займов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, в сумме 869,2 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета в размере 125,9 млн рублей.

В целом, главный финансовый документ не вызывает позитивного впечатления даже у тех, кто его единогласно поддержал.

«Дефицит бюджета — это тревожный звоночек. Если ранее мы обслуживали госдолг за счет профицита бюджета, то сейчас приходится изыскивать (другие) средства для платежей по госдолгу», — говорил заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики шестого созыва Михаил Ситько.

Представляя проект бюджета на будущий год, он обратил внимание, что на фоне уменьшения неналоговых поступлений бюджета (вызванных налоговым маневров в нефтяной отрасли России) растет зависимость казны от ее наполнения налогами.

«Если в 2016-м доля налоговых поступлений в общей структуре доходов бюджета составляла 73,7%, то в 2020-м — 81%. И это при том, что мы говорим о (необходимости) снижения налоговой нагрузки», — отмечал Ситько.

По его мнению, бюджет на 2020 год «нельзя назвать бюджетом развития».

«Запланировано снижение (по сравнению с 2019 годом) доли расходов на национальную экономику с 16% до 13,9%, на реализацию социальной политики — с 10% до 7,9%. В то же время доля расходов на судебную систему вырастет с 9,4% до 9,8%», — констатировал Ситько.

Он отмечал, что изменение структуры расходов бюджета вызывает определенные беспокойства. «Бюджет не должен стать бюджетом потребления», — подчеркивал Ситько.

При этом изменение структуры расходов казны в 2020 году указывает на то, что сделан шаг именно к бюджету потребления. К слову, в будущем году 10,1 млрд рублей из консолидированного бюджета будет направлено на выплату зарплат бюджетникам, что на 16% больше по сравнению с уровнем 2019 года.

Кроме этого, 2 млрд рублей (почти 8% по отношению к совокупным расходам республиканского бюджета) казна должна будет направить в Фонд социальной защиты населения для увеличения пенсий, пособий и прочих выплат.

В результате, впервые за многие годы бюджет в будущем году может быть исполнен с дефицитом в размере почти миллиард рублей.

Состояние госфинансов Беларуси зависит от России

Является ли этот дефицит временным, вызванный тратами в год президентских выборов? Или тревожный звоночек указывает на то, что дефицит в бюджете сохранится и в будущем? И насколько существенен этот дефицит?

«Судя по статистике, Минфин проводит агрессивную политику с целью бюджетной экономии и накапливает запасы. Профицит республиканского бюджета в январе-октябре сформирован в размере 3,7 млрд рублей. Кроме этого, валютные запасы правительства на счетах в Нацбанке, которые входят в ЗВР, на 1 ноября составляли 4,66 млрд долларов», — отметил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Александр Муха.

Таким образом, говорят эксперты, накоплена серьезная подушка безопасности, и, возможно, заимствования для финансирования дефицита бюджета в будущем году привлекать не понадобится.

«Пока в годовой перспективе с учетом накопленных остатков прошлых лет государство сможет без особых трудностей профинансировать дефицит в бюджете, который может возникнуть в будущем году», — предположила в беседе с корреспондентом БелаПАН академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

А вот как будет развиваться ситуация в сфере госфинансов Беларуси после 2020 года, зависит от решений России, считают экономисты.

К слову, Исследовательский центр ИПМ недавно подсчитал, что из-за российского налогового маневра в нефтяной сфере потери белорусского бюджета в 2019-2024 годах могут составить 6,6 млрд долларов.

«Потери, которые просматриваются, — это серьезный вызов для Беларуси, учитывая, что наши резервы сейчас составляют чуть больше 9 млрд долларов. Если выпадающие доходы казны окажутся столь существенными, говорить о бюджете развития или бюджете потребления не придется. У нас просто не будет ресурсов для этих целей», — убежден Муха.

Белорусские экономисты единодушны во мнении, что ситуация в сфере госфинансов Беларуси будет зависеть от результатов переговоров с Россией по нефтегазовым вопросам.

«Но по тому, как эти переговоры идут, можно предположить, что большого профицита в бюджете, который мы наблюдали в последние годы, у нас не будет. Большой дефицит мы себе позволить также не сможем. А если Россия нам не предоставит хотя бы частичную компенсацию за налоговый маневр, велика вероятность бюджетно-налоговой реформы», — предполагает Борнукова.