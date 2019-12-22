Девять сказочных новогодних персонажей, о которых мало кто знает 22.12.2019, 14:11

Рождество и Новый год — праздники очень древние и загадочные.

Конечно, каждый знает, кто такой Санта Клаус и наш родной Дед Мороз со своей Снегурочкой. Но известно ли вам, что чуть ли не в каждой стране, Санта Мороза сопровождают совершенно разные персонажи, о которых вы даже ни разу не слышали, пишет excitermag.net.

Рождество, которое все-таки, происходит прежде Нового Года — явление древнее. Связано оно, если вы не в курсе, с кельтским праздником солнцестояния — Йюлем, которое происходит 21 декабря. С момента сотворения Земли, все населявшие ее люди считали, что на 3й день после 21 декабря, когда солнце вновь начинает подниматься по небосводу, случаются разные, в основном хорошие (но отнюдь не всегда) вещи.

ДЖЕК ФРОСТ (Jack Frost)

Этот молодой человек будет подревнее аналога Санты в лице Святого Николая, который каждый год раздавал девочкам/мальчикам золотые монетки, чтобы тех, нищие родители, не продали в рабство. И, наверное, самый близкий к нашему деду Морозу персонаж. Но появился он отнюдь не в России, а в Норвегии/Швеции. В общем, там, где жили викинги. И звали его изначально Jokul Frosti («сосулечный мороз»). Личность он — крайне неприятная, и в данный момент сохранился, как действующее лицо, только в заокеанской Америке. Нужен же им в противовес хорошему и доброму толстому старичку в красной одежке, плохой и злой Джек, который вставляет ему палки в колеса и рисует узоры на стекле (в качестве развлечения, очевидно). На территории России трансформировался в дедушку, который носит голубое, и издевается над людьми. Не верите? Пересмотрите «Морозко». Наш кинематограф не врет.

ЦВАРТЕ ПЬЕТ (Zwarte Piet)

Удивительное дело, в эскорте голландского Синтерклааса (местного Санты) имеется совершеннейший негр (ой, извините, афро-европеец). Каждый год он приезжает с Синтерклаасом из Испании. Укуренные в ноль голландцы искренне полагают, что Санта Клаус большую часть года загорает на курорте Марбелья. Тому, наверное, есть причины, ведь Голландия так долго провела под цивилизованным игом Испании, что голландцы на всякий случай, чтобы не раздражать власти, забыли о существовании всех других стран, кроме страны фламенко и сангрии. Как бы то ни было, нидерландский Синтерклаас, личность, судя по всему, не слишком позитивная, потому что до середины прошлого века, «Черный Пит» (Цварте Пьет) вроде как был его рабом, а теперь — просто слугой, который упаковывает нехороших детишек в свой большой мешок (и, наверное, потом съедает). Немного по-расистски, не правда ли? Но кому ж еще есть наказывать плохих детишек, как не негру (снова извините за неполиткорректность).

КРАМПУС (Krampus)

Австрийцы, как известно, суровые извращенцы (да-да, Захер-Мазох и Гитлер родились именно там). Поэтому в Австрии и прилегающих окрестностях на Рождество вместе с добреньким Сантой, направо и налево раздающим детишкам сладости, приходит совсем уж отвратная личность в лице Крампуса. Это такой далеко дохристианский аналог йюльского кошмара для детей, которые не слушали своих родителей. Крампус — когтистое и волосатое чудовище, страшно похожее на расхожее представление христиан о дьяволе, крадет их игрушки, стегает розгами, а в самых запущенных случаях, засовывает в мешок и выкидывает в реку. Так что, если австрийский ребенок находит у себя в повешенном для подарков чулке не игрушки и сладости, а кусок угля, он вздыхает с облегчением, и утирает холодный пот. Он, конечно, был не очень положительным, но, хотя бы, его не отлупасили почем зря.

БЕЛСНИКЕЛЬ (Belsnikel)

На севере Германии и в Пенсильвании нехороших детей вместо Крампуса навещает Белсникель. Он не такой истерически-страшный, вот только с ног до головы покрыт мехом. То есть — совсем. Если ребенок не обделался от ужаса, увидев Белсникеля, то особо надеяться ему тоже не на что. Если ребенок был хорошим, Белсникель оставляет ему в носке сладости и игрушки (ну, по-крайней мере, не прет их оттуда), а вот, если ребенок провинился — сладости он съедает, а вместо них оставляет уголь и камни. Спасибо, что хоть не топит несмышленышей в реке.

ДЕД С РОЗГАМИ (Le Pere Fouettard)

Помощник Сэн Николя (это Санта Клаус по-французски) — существо крайне неприятное. Во-первых, он всегда небрит и плохо вымыт, а потому возвещает свое появление устойчивым запахом козла, во-вторых, он всегда, как гот, одевается в черное, и в-третьих, что особенно неприятно, носит кнут или жезл. И если добрый дедушка Николя раздает игрушки хорошим детям, то Пер-Фьютард лупасит непослушных детей почем зря. И, хотя визуально он не так ужасен, как Крампус, некоторые истории утверждают, что он насмерть забил трех мальчиков, которые после своей смерти вынуждены рабски горбатиться на фабрике игрушек Святого Ника. Одно хорошо, грозит он своим появлением только детям восточной Франции, и приходит только в день Сэн Николя — 6 января.

ГРЫЛА (Grýla)

Ужасающая (еще бы, с таким-то имечком) великанша обитает в горах Исландии. Не знаем, как там в Исландии с Санта Клаусом, или его аналогом, но Грыла спускается с гор аккурат на Йюль (21 декабря) и жрет плохих детей аж до 6 января. Да, да, вы не ослышались, она не пугает их, не бьет, не отнимает у них игрушки и пирожные, а просто банально съедает. Сырыми. Жената тетка была трижды — и все неудачно (мужья либо сбегали, либо банально, от ужаса, кончали с собой, бросившись с обрыва), дети тоже получались уродами, не удивительно, что теперь она настолько обозлилась, что живет с черной кошкой и предпочитает человечинку.

БЕФАНА (La Befana)

Итальянские дети не ждут Санта Клауса с его оленями. Обычно, к ним 5 января (в канун Богоявления) приходит Бефана. Несмотря на то, что это — в чистом виде ведьма — с бородавкой на носу, метлой и прочими необходимыми аксессуарами неприятной личности, существо оно — доброе. Подарки достаются только добрым детям, плохим Бефана кладет в носки золу. Существует также поверье, что если в доме хороший хозяин, Бефана не только подарит подарки его детям, но и перед уходом подметет пол. Существует обычай: в ночь с 5 на 6 января оставлять на камине небольшой бокал вина и блюдце с едой для Бефаны. Сильно дохристианский персонаж, когда люди не в церковь ходили, а прятались по домам в ужасе от того, что на холодной улице могут встретить всяких неприятных мифических личностей.

ОЛЕНЦЕРО (Olentzero)

Оленцеро, по одной из версий — великан из рода великанов, проживающих в Перинеях, по другой — просто очень жирный человек, который приходит в ночь с 24 на 25 декабря к баскским детям, чтобы принести подарки. (Баски, если кто не в курсе, живут в Стране Басков — провинции на Северо-Западе Испании и говорят на своем, никому больше не понятном языке). Одевается он, как баскский крестьянин, носит берет и курит трубку. Ну да, еще у него большой мешок за спиной. Персонаж он, в принципе — положительный и добрый, но с некоторыми заскоками. Например, он, прежде, чем отвалить гору подарков, прислушивается — спят ли дети. Если нет, он нежно и ненавязчиво постукивает по печной трубе серпом, как бы намекая: либо вы прямо сейчас, маленькие сволочи, заснете, либо я приду и перережу вам горло этим самым серпом, и никаких подарков.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЧУРБАН (Tio de Nadal)

Самый милый, но и самый спорный новогодний персонаж. Потому что его еще иногда называют «caga tio» или «сральный чурбан». Появляется он в домах каталонцев (еще одна провинция в Испании, где очень любят отдыхать русские туристы, а да, там еще родился Сальвадор Дали) с 8 декабря — праздника Непорочного Зачатия, и представляет собой коротенькое бревно, которое устанавливают на двух палочках-ножках и пририсовывают ему (бревну) улыбающуюся мордочку. Каждый вечер семья оставляет ему несколько кусочков еды, чтобы он «насытился», и укрывают попонкой, чтобы «не замерз», не дай бог. На Рождество чурбанчик засыпают (или, как говорят каталонцы «засирают») разными вкусностями — сушеными фигами, конфетами, орешками, когда «засирать», извините, больше нечем — в ход идут лук, чеснок и соль. Если гостям и хозяевам удалось засыпать (ой, извините, «засрать») бревно по самые улыбающиеся уши, то будущий год — удастся. И можно с чистой совестью чурбанчик сжечь. Чтобы закрепить результат.