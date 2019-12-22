Фанера 1 Виктор Горбачев

22.12.2019, 14:18

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ВИКТОР ГОРБАЧЕВ

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Тьфу на них — три раза.

Эти суды, как кружки по интересам. Узкий круг людей их проводит и думает, что они настоящие. Типа, самые настоящие и так должно быть. Как бы. Мол, все верят в судебную справедливость. Значит? Значит эти суда справедливые. Ну, что соблюдаются все законы и все честь по чести. Судья в мантии, секретарь, свидетели и те, кто накатал жалобу или претензию.

- Встать, суд идет!

И все встают. Это как спектакль. Очередной его акт. При этом, все делают свою работу. Как бы. Играют роль. Лживую роль. Они плохо играют свое спектакли. Очень плохо. Они плохие артисты. Очень плохие. Но они думают обратное. Мол - они самые лучшие артисты в этой судебной самодеятельности. Наивные. Просто время пока еще их. Время лжецов. Они участники спектакля при помощи силы. Не более. Но это пока. Будут, обязательно, и настоящие судебные процессы. Но пока не сейчас. Чуть позже. Потом. И мы будем его участниками. Настоящими. Не лжецами. Но потом. А сейчас?

А пока - как есть. Судебная самодеятельность шагает по стране. Показуха и ложь. Судья дает слово и тем и тем. Но в итоге, всегда выносит судебное решение в пользу своих. Не тех, кого привели под ручки и при охране. Эти виновны все эти 25 лет. Они будут всегда виновны. Они - политические. И суды эти политические. Под копирку. Под заказ. Итог всегда известен. Сутки, штраф, конфискация. Сутки, штраф, конфискация.

Халип. Северинец. Афнагель. Винярский. Николайчик. И еще сотни наших граждан. Тысячи. По всем городам и весям.Тех, кто не согласен с происходящим. Тех, кто говорит вслух и в открытую о несправедливости и беззаконии в стране.

Я все время думал. Вот, ведут политического на суд. Понятно, что спектакль. Дают ему слово для оправдания и он начинает говорить. Но ведь результат итоговый всегда же известен!? Зачем? Зачем тогда судье и тем, кто как бы накатал жалобу что-то говорить и доказывать - если итог один? Зачем их стыдить? Они же свою роль играют лживую и уже не сменят показаний и итогового решения.

А может? Может тогда проще вообще молчать. Ну, назвал ФИО, и статью 27 конституции. О том, что молчание - ваше право. И точка. И нах! Пусть они сами с собою разговаривают и доказывают. Зачем быть участником и подыгрывать им в этом судебном и лживом спектакле? Знаете чего они боятся больше всего? Правильно! Что на них не будут обращать внимания. Своей никчемности и пустоты. Когда не будут разговаривать с ними и не реагировать на них вообще. Не замечать! Их это страшит. Тогда будет получаться, что их роль, как артиста, в этом судебном процессе - дерьмо и не признается народом. Фуфель! Над ними надо смеяться, а не разговаривать с ними.

Те, кого сегодня тянут на эти политические суды - берегите себя и свое слова для будущих речей. Настоящих. Но потом. А они обязательно будут.

А пока? А пока мы видим суды как клубную самодеятельность. Но у них по-настоящему ничего не получается. Ибо. Ибо пока еще время лжецов. Они артисты не настоящие. Фанера. Хоть и в мантии, хоть и форма и погоны на плечах - это все фанера. Они в масках. Тьфу на них, три раза!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»