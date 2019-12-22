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СМИ: Гуцериев им не нужен, нужен персонаж покрупнее – Лукашенко

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  • 22.12.2019, 14:30
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СМИ: Гуцериев им не нужен, нужен персонаж покрупнее – Лукашенко
ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Одна из версий «наезда» на структуры «дяди Миши из Москвы».

«На этой неделе активизировались силовики: они внезапно заинтересовались Михаилом Гуцериевым и его бизнесом, провели обыски в офисах, изъяли документы – о чем «отчитались» путем слива информации в СМИ и Telegram-каналы. Причем ФСБ и его структуры, рапортовавшие о некоем деле, не дали никакой конкретики – только намеки», – цитирует «Солидарность» телеграм-канал ЪЪ. – «Тем не менее, волна негатива пошла, и Гуцериеву с его компаниями она нужна едва ли.

Только вот и сам Гуцериев, похоже, силовикам не нужен. Нужен им персонаж покрупнее – Александр Лукашенко. Но так как на правителей напрямую ФСБ наезжать пока боится, решили действовать через старинного друга руководителя Беларуси, давно и успешно ведущего там дела. Вроде как дали сигнал «главному».

«Похоже, ФСБ затеяла игру в политику – возможно, втайне надеясь на негласное одобрение симпатизирующего этому ведомству Путина. Но – вряд ли: тот слишком скрупулезно относится к своей работе, и вмешиваться в нее никому не позволит», — приводит белорусское СМИ еще одну цитату.

Ранее на неделе появилась информация, что проводятся обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида. Об этом написали «Коммерсантъ», «Ведомости» и ряд других авторитетных российских СМИ.

Сам бизнесмен, который имеет обширный бизнес в Беларуси, а также является другом Лукашенко, говорил о провокации, заявляя, что никаких обысков не проводилось.


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