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На Кубе назначен первый премьер-министр после Фиделя Кастро

  • 22.12.2019, 14:39
На Кубе назначен первый премьер-министр после Фиделя Кастро
Мануэль Марреро Крус
Фото: Reuters

Должность «отсутствовала» 43 года.

Парламент Кубы назначил Мануэля Марреро Круса премьер-министром страны. Об этом сообщается в твиттере Национальной ассамблея народной власти. Кандидатуру Круса поддержали все 605 депутатов единогласно, сообщает «Радио Свобода».

Мануэль Марреро Крус стал первым премьер-министром Кубы за 43 года после его предшественника Фиделя Кастро. Ранее 56-летний Крус на протяжении 16-ти лет был министром туризма Кубы. Его кандидатуру на пост премьера выдвинул президент Мигель Диас-Канель.

В 1976 году на Кубе Кастро изменил конституцию, он упразднил пост президента и премьера. Главой государства был председатель Государственного совета.

В 2019 году на Кубе была принята новая Конституция, которая восстановила должности президента и премьер-министра. В октябре президентом страны стал Мигель Диас-Канель.


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