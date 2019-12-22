Новый год 2020: что лучше пить знакам зодиака в праздничную ночь 7 22.12.2019, 15:02

3,059

Мнение астрологов.

В новогоднюю ночь важно не разгневать хозяина года - Белую Металлическую Крысу.

По данным астрологов, знак зодиака, под которым родился человек, влияет на его предпочтения, в том числе и в выборе алкогольных напитков, пишет kp.ua.

Что пить Овну на Новый год

Представители этого знака консервативны и редко меняют свои "алкогольные" пристрастия. Для них лучший напиток в новогоднюю ночь – шампанское. А вот от красного вина у Овна может разболеться голова.

Что пить Тельцу на Новый год

Тельцы любят выпить крепкие напитки, однако поскольку Белая крыса не любит водки и текилы, в 2020 году лучший для них напиток - бокал красного марочного вина. Хотя и при этом им лучше знать меру: слишком много выпивший Телец способен нанести серьезный урон вечеринке.

Что пить Близнецам на Новый год

Непостоянство Близнецов отражается и на их предпочтениях в алкоголе. Они относятся к тем людям, которые сначала выпьют пива, "добавят" вина, а затем снова вернутся к пенному. Чтобы не было "сюрпризов", астрологи рекомендуют Тельцам изначально отдать предпочтение мускатам и сухим винам.

Что пить Раку на Новый год

Отдают предпочтение сладким алкогольным напиткам или хорошему вино, настоянному на травах. Например, вермуту. С количеством алкоголя им стоит быть поосторожней: подвыпивший Рак рискует удивить и шокировать окружающих своим поведением.

Что пить Льву на Новый год

Относится к тем людям, которые считают, что на столе должен быть или дорогой алкоголь, или никакого вовсе. Любит сладкие вина или бурбон. На крайний случай Льву подойдет шампанское.

Что пить Деве на Новый год

По данным астрологов, представители данного знака равнодушны к алкоголю. В то же время Девы никогда не откажутся попробовать что-нибудь дорогое и изысканное. Например, терпкое вино или кагор. Подойдет сухое вино, которое будет приятным дополнением к вкусному новогоднему застолью.

Что пить Весам на Новый год

Весы - из тех, кто отдает предпочтение крепким напиткам: водке, коньяку или кальвадосу. Но поскольку Белая крыса таких напитков не любит, в этот раз Весам лучше остановить свой выбор на молодом виноградном вине.

Что пить Скорпиону на Новый год

Представителям этого знака на Новый год 2020 больше всего подойдет ликер. Не откажутся Скорпионы и от шампанского или вина. Однако им стоит помнить о норме: подвыпившие представители этого знака зодиака часто ведут себя непристойно.

Что пить Стрельцу на Новый год

Один из самых неприхотливых знаков относительно алкоголя. Стрелец не будет против, если из выпивки ему предложат только пиво. В 2020 году для Стрельца оптимальным вариантом будет виноградное вино.

Что пить Козерогу на Новый год

Согласны на лучшие вина и лучшие сорта шампанского или "на ничего". При этом "литры" алкоголя им не нужны: выпивка Козерогу нужна лишь для компании. Если же он захочет напиться, то не будет ждать праздника...

Что пить Водолею на Новый год

Водолей обожает экспериментировать. И какой бы не была выпивка на столе, они попробуют смешать ее, создав новый, "оригинальный" коктейль. При этом Водолеи не пьянеют, сколько бы они не выпили.

Что пить Рыбам на Новый год

Пьют то, что модно. А поскольку Рыбы не любят крепких напитков, то в этом году им лучше остановиться на шампанском, вине или сладком ликере. Главное - не смешивать напитки, а остановиться на каком-то одном.