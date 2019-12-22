Противники аккумуляторного завода в Бресте снова вышли на площадь 1 22.12.2019, 15:10

2,374

Фото: b-g.by

Горожан возмутила трусость местных чиновников.

В полдень воскресенья 22 декабря на площади Ленина в Бресте, где накануне торжественно зажгли огни главной елки города, собралось около 100 активистов.

Пришедшие обсуждали начавшийся судебный процесс против компании «АйПауэр», рассказал «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк.

Фото: b-g.by

«Люди возмущаются, что представители облисполкома требовали сделать процесс закрытым», – сообщил правозащитник.

Кроме того, активисты говорили о том, что предполагали, что представители завода не признают иск Брестского облисполкома, что и произошло.

Фото: b-g.by

Напомним, в экономическом суде Брестской области 17 декабря прошло предварительное заседание по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр». Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию (он до сих пор не введен – прим. авт.), облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал компанию вернуть деньги – соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Однако это требование компания не выполнила. Поэтому исполком обратился с иском в суд.

Как сообщил naviny.by активист Дмитрий Андросюк, который присутствовал на судебном заседании, облисполком заявил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом заседании. Судья отклонил это ходатайство, но запретил присутствующим вести аудиозапись в суде.

Фото: b-g.by

Андросюк не исключает, что следующее судебное заседание будет закрытым: «Видимо, чиновники боятся, что их косяки вылезут наружу».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода традиционно прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь». Во встрече участвовало порядка ста человек.