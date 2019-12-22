Противники аккумуляторного завода в Бресте снова вышли на площадь

Противники аккумуляторного завода в Бресте снова вышли на площадь1
- 22.12.2019, 15:10
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Горожан возмутила трусость местных чиновников.
В полдень воскресенья 22 декабря на площади Ленина в Бресте, где накануне торжественно зажгли огни главной елки города, собралось около 100 активистов.
Пришедшие обсуждали начавшийся судебный процесс против компании «АйПауэр», рассказал «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк.
«Люди возмущаются, что представители облисполкома требовали сделать процесс закрытым», – сообщил правозащитник.
Кроме того, активисты говорили о том, что предполагали, что представители завода не признают иск Брестского облисполкома, что и произошло.
Напомним, в экономическом суде Брестской области 17 декабря прошло предварительное заседание по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр». Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию (он до сих пор не введен – прим. авт.), облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал компанию вернуть деньги – соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Однако это требование компания не выполнила. Поэтому исполком обратился с иском в суд.
Как сообщил naviny.by активист Дмитрий Андросюк, который присутствовал на судебном заседании, облисполком заявил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом заседании. Судья отклонил это ходатайство, но запретил присутствующим вести аудиозапись в суде.
Андросюк не исключает, что следующее судебное заседание будет закрытым: «Видимо, чиновники боятся, что их косяки вылезут наружу».
После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода традиционно прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь». Во встрече участвовало порядка ста человек.