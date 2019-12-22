Макрон решил отказаться от президентской пенсии 4 22.12.2019, 15:12

Президент Франции обосновал это желанием «действовать в соответствии с ситуацией в стране».

Президент Франции Эммануэль Макрон решил заранее отказаться от пенсии, которую он должен будет получать после завершения пребывания на посту главы государства.

Об этом рассказал один из советников президента из Елисейского дворца, сообщает Le Parisien.

Решение Макрона касается как пенсии, которая положена ему по завершении первого президентского срока, истекающего в мае 2022 года, так и той, которая может ему выплачиваться в случае, если он останется на второй срок до 2027 года.

По словам советника, Макрон также отказался от положенного ему по закону пожизненного поста в Конституционном совете.

Как подчеркнули в Елисейском дворце, решение Макрона обосновано желанием «действовать в соответствии с ситуацией в стране».

«Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением», — добавил советник.

Пенсия бывшим президентам Франции составляет €6220 в месяц. Эта сумма не зависит ни от срока пребывания на посту президента, ни от его возраста или личного достояния.

Во Франции третью неделю продолжаются забастовки и акции протеста против пенсионной реформы.

Она предполагает отмену возможности раннего выхода на пенсию уже с 50 лет для ряда категорий работников.

Запланировано также, что пенсии впредь будут начислять по системе пунктов, чтобы стимулировать людей дольше оставаться на рынке труда.

Позже правительство пошло на значительные уступки, чтобы изменения затронули меньшее число граждан, чем планировалось ранее. Новые правила будут распространяться лишь на граждан, которые родились в 1975 году и позднее.