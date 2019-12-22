Белорус с 2-мя розами на Площади: Принес возложить их Лукашенко 3 22.12.2019, 15:16

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Фото: «Белсат»

Понял ли намек диктатор?

В Минске 21 декабря прошла новая акция за независимость Беларуси. Люди протестовали против «интеграции» с Россией и диктатуры Лукашенко.

Эта акция стала четвертой за последние две недели.

Мужчина, который пришел на Октябрьскую площадь с 2-мя розами, рассказал, почему он это сделал: «Лукашенко, это вам. Я принес это возложить вам и «интеграции». Хватило только на 2 - потому что такие зарплаты. Спасибо, что бензин дороже у нас, чем в Америке, спасибо, что скорая ездит на «батонах» допотопных, что дети ходят в старье и обносках и денег ни на что не хватает. Говорят, что белорус терпелив: отруби ему голову, он еще 2 раза потерпит. Но знаете, даже у такого белоруса кончилось терпение. Мы уже не хотим вас, Александр, терпеть. Эти 2 розы хочу возложить для вас. Я больше вышел против власти Лукашенко, чем против даже интеграции».