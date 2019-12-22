В Петербург прибыла новая партия урановых «хвостов» 5 22.12.2019, 15:26

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ФОТО: REUTERS

600 тонн гексафторида урана привезли на корабле.

В Петербург прибыло судно "Михаил Дудин", на борту которого находится 600 тонн урановых "хвостов" - гексафторида урана.

Госкорпорация "Росатом", которая занимается перевозкой "хвостов", пригласила в порт посмотреть на разгрузку депутатов Законодательного собрания Петербурга. Об этом корреспонденту сайта Север.Реалии рассказал депутат Борис Вишневский. Всего в мероприятии участвовали около 10 парламентариев, в числе которых были депутаты от "Единой России", "Справедливой России", КПРФ и "Яблока".

Вишневский рассказал, что парламентариям показали разгрузку контейнеров с гексафторидом урана. "Померили радиационный фон. Фон нормальный. Но проблема же не в этом, а в возможных внештатных ситуациях", - сообщил депутат.

По его словам, урановые "хвосты" из Петербурга по железной дороге направят на полигон в Новоуральск.

Урановые "хвосты" везут из Германии через Петербург на российские полигоны. Первую партию "хвостов" разгружали в Петербурге в 500 метрах от жилых домов. "Росатом" уверяет, что продадут обратно в Германию часть дообагащеного урана. Остатки в госкорпорации хотят использовать через несколько лет в качестве топлива в реакторах на быстрых нейтронах, которые "Росатом" хочет построить.

Экологи не верят в планы и считают, что под "хвостами" на самом деле ввозят радиоактивные отходы, от которых немецкий завод решил избавиться. Активисты российского отделения Гринпис проводили акции против ввоза "хвостов".

Около станции метро "Гостиный двор" появилось несколько бочек с обозначением ядерных отходов. Позже полиция задержала руководителя проекта энергетического отдела движения Гринпис Россия Рашида Алимова, который участвовал в акции.