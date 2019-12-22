В Минске хотят сделать платным въезд в центр 11 22.12.2019, 15:40

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ФОТО: МИНСК-НОВОСТИ

Начать хотят с грузовиков.

Минчане предложили городским властям ввести плату за въезд в зону внутри первого кольца на личном транспорте. Оказывается, над похожим проектом уже работают — и начать хотят с грузовиков.

Петицию с предложением ввести плату за въезд в зону внутри первого кольца опубликовали на сайте Petitions.by. Она собрала 155 подписей, и ее отправили в Мингорисполком, пишет tut.by.

«Считаем, что данная мера освободит центр города от пробок и позволит „отвоевать“ дороги для полос общественного транспорта, велодорожек и расширения тротуаров, — говорится в петиции. — Считаем, что центр города более чем обеспечен общественным транспортом и нет большой необходимости привозить свое авто в перегруженный район по личным целям. Большинство минчан, двигаясь из западной части города в восточную, по имеющимся у нас сведениям, используют второе кольцо и МКАД. Основной транзитный поток в центре приходится на пр. Независимости и ул. Немигу».

Часть авто активисты предлагают освободить от платы — например местных жителей, а также тех, кто едет по определенным улицам.

Составителям петиции пришел ответ за подписью директора ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерия Шкуратова. Оказывается, похожий проект уже прорабатывают — и начать собирать плату хотят с грузовиков.

«Соответствующими подразделениями Мингорисполкома прорабатывается вопрос разгрузки МКАД и улично-дорожной сети города от грузового автотранспорта путем сбора платы за проезд ТС с допустимой общей массой более 3.5 тонны, — говорится в документе. — В случае успешной реализации данного этапа будет принято решение о целесообразности переноса принципа работы данной системы на другие виды транспорта».

Правда, конкретных сроков власти не называют, как и границ территории, въезд на которую станет платным.