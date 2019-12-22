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В Узбекистане проходят первые парламентские выборы после смерти Каримова

  • 22.12.2019, 16:08
В Узбекистане проходят первые парламентские выборы после смерти Каримова
Парламент в Ташкенте

К участию в выборах допущены пять партий и политических объединений.

В Узбекистане проходят первые парламентские выборы после смерти президента Ислама Каримова в 2016 году. В воскресенье, 22 декабря по всей стране открылись 10,2 тысячи избирательных участков, еще 55 - за рубежом. Около 20,5 миллиона узбекских избирателей имеют право участвовать в голосовании на выборах в Законодательную палату парламента Олий мажлис, а также в местные советы - кенгаши, передает DW.

Впервые право голосования предоставлено заключенным, отбывающим наказание за совершение нетяжких преступлений. В досрочном голосовании с 12 по 18 декабря участвовали почти 150 тысяч граждан, в том числе почти 90 тысяч проживающих за пределами страны. На парламентских выборах в 2014 году досрочно проголосовали лишь 8,3 тысячи человек.

Пять партий

К участию в выборах допущены пять партий и политических объединений: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат", Народно-демократическая партия Узбекистана и Экологическая партия Узбекистана. 65 процентов кандидатов впервые баллотируются на парламентских выборов, значительная их часть моложе 40 лет. 41 процент претендентов на депутатские мандаты - женщины.

Выборы проходят в соответствии с Избирательным кодексом, принятым в июне по инициативе президента Шавката Мирзиёева. В частности, был введен единый электронный список избирателей, исключающий многократное голосование.

Явка избирателей за три часа после открытия участков превысила 24 процента, сообщил ЦИК. Избирательные участки закроются в 18 часов мск, предварительные результаты планируется обнародовать 23 декабря. Законодательная палата Олий мажлиса насчитывает 150 депутатов. 135 из них избираются на основе прямого голосования, еще 15 делегирует Экологическое движение Узбекистана.

Узбекистан - страна года по версии The Economist

В декабре британский журнал The Economist назвал Узбекистан страной года. Эксперты издания особо выделили реформы, которые президент Шавкат Мирзиёев инициировал в начале 2018 года. По их словам, еще в 2016 году Узбекистан являлся "старомодной постсоветской диктатурой" и "закрытым обществом, управляемым исключительной жестокостью и некомпетентностью".

Однако продвигаемые нынешним президентом преобразования "ускорились за последний год", подчеркивают авторы. В частности, власти республики "в значительной степени прекратили" принудительный труд и закрыли тюрьму "Жаслык" - одно из самых известных пенитенциарных учреждений страны с дурной репутацией.


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