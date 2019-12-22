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Почему интеграция бедного с бедным еще никому не приносила счастья

  • 22.12.2019, 16:12
  • 1,109
Почему интеграция бедного с бедным еще никому не приносила счастья

Лучшую и справедливую жизнь нужно строить в своем доме.

Профессор Борис Желиба специально для «Салiдарнасцi» – о жизни российских и белорусских бедняков.

- Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей. В первую очередь ускоренными темпами будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников. Так заявил министр финансов.

Бюджетников в Беларуси около 1 млн человек, или около 23% занятых в стране. По последним данным у нас насчитывалось 37159 госслужащих. Сколько бюджетников-силовиков – обычно не афишируется.

Расходы на зарплаты работникам бюджетного сектора распределились по бюджетной системе за девять месяцев текущего года следующим образом: 2,956 млрд рублей пришлось на республиканский бюджет, 5,793 млрд – на местные бюджеты.

Из республиканского бюджета получают зарплату силовики и центральные аппараты бюджетных учреждений, а из местных – все остальные бюджетники.

За десять месяцев фонд зарплат в госуправлении составил 883,5 млн рублей. Фонд зарплат учителей – 864,7 млн рублей, профессорско-преподавательского состава – 230,5 млн, врачей – 560,3 млн, среднего медперсонала – 872,4 млн и социальных работников – 213,3 млн рублей. Итого 2,741,2 рублей.

Сравним: за 9 месяцев выплачены зарплаты силовикам и госчиновникам почти на 3 млрд рублей и на 2,7 млрд за 10 месяцев зарплаты тем самым учителям, медикам и прочим. Кого у нас из бюджетников больше – вопрос риторический. Из этих чисел хорошо видно, как в Беларуси расставлены зарплатные приоритеты разных бюджетников.

Вот и в бюджете следующего года расходы на правоохранительную деятельность, судебную систему и обеспечение безопасности более чем в два раза превышают расходы на здравоохранение и образование вместе взятые.

Октябрьская средняя по Беларуси заработная плата составила 1123 рубля или 548 единиц в долларовом эквиваленте. Это больше, чем в Казахстане (495 долларов) и Украине (395), но меньше, чем в России (705 долларов).

По российским данным, в 2019 году средняя зарплата в стране составила 44 тысячи российских рублей. В долларовом эквиваленте это ниже чем в Китае, Бразилии, Турции. В общем, лидер СНГ по этому показателю на 77-м месте в мире. Но ближе к реальности медианная зарплата, когда у одной половины занятых зарплата ниже этой черты, а у другой – выше. Так вот средняя медианная зарплата в России 34,3 тысяч рублей, а это около 540 долларов в эквиваленте.

Российские олигархи сильно статистически подтягивают обычную среднюю зарплату вверх, поэтому она на 30% выше медианной.

В Беларуси нет такой ужасной дифференциации населения в доходах, как в России. Поэтому наша медианная зарплата на 20% ниже средней. Иначе, от 1123 рублей она составит где-то 900 рублей или порядка 440 долларов в эквиваленте. Если в Беларуси две трети занятых не получают среднюю зарплату, то в России – три четверти занятых!

Средняя пенсия в России порядка 14,5 тысяч российских рублей или примерно 230 долларов, в Беларуси – порядка 220 долларов. Вывод: разница в оплате труда и пенсиях между Беларусью и Россией – сегодня почти никакая. Основная масса населения в той и другой стране живет бедно.

По официальным данным Росстата в России 13,5% населения, которое относят к категории бедных (в Беларуси его доля раза в два меньше). Это под 20 млн человек. Как пишут российские СМИ, на деле это не бедные, это официально нищие люди. Реальное число бедных, тех кому едва хватает на еду и простейшие потребности – это 25-30% населения, то есть, до 45 млн человек.

Две самые многочисленные группы среди российских бедняков – пенсионеры (22%) и многодетные семьи (15%). Также и в Беларуси. Например, в 10% самых бедных домашних хозяйств, то есть, с уровнем доходов на человека ниже бюджета прожиточного минимума (231,4), средние ресурсы на члена семьи вышли только 195,6 рубля в месяц.

В зоне риска, в первую очередь, многодетные семьи. С тремя детьми – каждая четвертая. 60% многодетных семей Беларуси располагали ресурсами менее 350 рублей на человека в месяц. К категории бедных, к примеру, в Германии тоже относят немало людей – 16%, 20% в Италии. Но бедным в Германии считается по статистике человек с официальным доходом ниже 942 евро.

За счет экспорта нефти и газа Россия давно держит третье место в мире по размерам золотовалютных резервов, которые перевалили за 500 млрд долларов. Но что толку? По данным тех же российских СМИ каждый год Россия продает за границу и на внутреннем рынке нефти на 22 трлн российских рублей. Четыре триллиона уходит на добычу, транспортировку и переработку. Девять триллионов идет в налоги государству, а оставшиеся восемь уходят за границу.

Только за первые шесть месяцев 2019 года за рубеж ушло 27,3 млрд долларов. В 2014 году за границу ушли рекордные 153 млрд долларов. Куда конкретно? В основном, в западные банки. Если такие потери оценить за 30 суверенных лет, а российские аналитики насчитали 200 трлн рублей, то подобного урона страна не понесла даже во время Второй мировой войны.

Ну, а о виллах и яхтах российских нуворишей, в основном это бизнесмены и высшие чиновники, на лазурном побережье Франции и об особняках в Лондоне, в других престижных местах знает и уже не удивляется весь мир.

Никто в мире так не разбрасывается деньгами. В нефтяной Норвегии при рождении ребенка на его счет сразу зачисляется 3 тысячи долларов. Этот счет постоянно пополняется и к совершеннолетию владельца выливается в сумму 100 тысяч долларов. Саудиты дарят новорожденному 10 тысяч долларов. Затем 80 тысяч на квартиру и по 10-15 тысяч долларов студентам на учебу в самых престижных вузах мира. Арабские эмираты дарят новорожденному, аж 150 тысяч долларов.

К чему эти контрастные картины? Некоторые наивные люди, а таких у нас немало, думают, что если белорусы с обретением российского рубля и подданства обретут и более высокие российские зарплаты (которые там не повышаются уже 6 лет подряд) и пенсии, то это не так.

Интеграция, тем более объединение, бедного государства с бедным, еще никому не приносили счастья. Лучшую и справедливую жизнь нужно строить в своем доме.


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