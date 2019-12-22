закрыть
22 декабря 2019, воскресенье, 17:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Польша на слова Путина о Второй мировой: Пропаганда в стиле сталинизма

1
  • 22.12.2019, 16:18
  • 1,625
Польша на слова Путина о Второй мировой: Пропаганда в стиле сталинизма
ФОТО: CHARTER97.ORG

МИД Польши обвинил власти России в искажении картины Второй мировой войны.

Министерство иностранных дел Польши жестко раскритиковало слова Путина о причинах и ходе Второй мировой войны и сравнило их с пропагандой времен сталинизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Польши.

Позиция дипломатического ведомства, опубликована в субботу, является реакцией на слова российского президента, который в пятницу раскритиковал сентябрьскую резолюцию Европейского парламента относительно начала Второй мировой войны.

Путин возразил, среди прочего, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны. Он сказал, что на Польшу напала нацистская Германия, а СССР ввел свои войска, поскольку польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами.

Путин также сказал, что Польша использовала Мюнхенское соглашение 1938 года, чтобы реализовать свои территориальные претензии и отобрать у Чехословакии Заользье.

"Мы с беспокойством и недоверием отметили высказывания представителей власти РФ, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих фальшивый образ событий. Они напоминают пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которую осудил даже советский лидер Никита Хрущев", - заявил польский МИД.

Министерство подчеркнуло, что 1 сентября 1939 года нацистская Германия начала жестокую вооруженную агрессию против Польши, а 17 сентября, согласно договоренностям между тоталитарными режимами, на Польшу напали советские войска, нарушив тем самым положения Пакта о ненападении 1932 года.

"В то время польская армия боролась с немецкой армией, а польское правительство находился на территории Польши. Агрессия Красной Армии была нарушением международного права. 28 сентября 1939 года Советский Союз подписал еще одно соглашение с Третьим рейхом "О границах и дружбе", которое санкционировало разделение польской территории между двумя захватчиками", - отметили в польском МИД.

В министерстве подчеркнули: по оценкам историков, советские репрессии в период между 1939 и 1945 годами задели 566 тысяч человек - столько людей были арестованы, депортированы и убиты.

"Польская сторона считает, что правильным путем ведения польско-российского исторического диалога является восстановление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, включая договоренности о роли Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.

Слова президента РФ являются отрицанием совместной работы польских и российских экспертов, а также достижений его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях", - добавили в министерстве.


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников