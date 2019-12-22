Польша на слова Путина о Второй мировой: Пропаганда в стиле сталинизма 1 22.12.2019, 16:18

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ФОТО: CHARTER97.ORG

МИД Польши обвинил власти России в искажении картины Второй мировой войны.

Министерство иностранных дел Польши жестко раскритиковало слова Путина о причинах и ходе Второй мировой войны и сравнило их с пропагандой времен сталинизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Польши.

Позиция дипломатического ведомства, опубликована в субботу, является реакцией на слова российского президента, который в пятницу раскритиковал сентябрьскую резолюцию Европейского парламента относительно начала Второй мировой войны.

Путин возразил, среди прочего, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны. Он сказал, что на Польшу напала нацистская Германия, а СССР ввел свои войска, поскольку польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами.

Путин также сказал, что Польша использовала Мюнхенское соглашение 1938 года, чтобы реализовать свои территориальные претензии и отобрать у Чехословакии Заользье.

"Мы с беспокойством и недоверием отметили высказывания представителей власти РФ, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих фальшивый образ событий. Они напоминают пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которую осудил даже советский лидер Никита Хрущев", - заявил польский МИД.

Министерство подчеркнуло, что 1 сентября 1939 года нацистская Германия начала жестокую вооруженную агрессию против Польши, а 17 сентября, согласно договоренностям между тоталитарными режимами, на Польшу напали советские войска, нарушив тем самым положения Пакта о ненападении 1932 года.

"В то время польская армия боролась с немецкой армией, а польское правительство находился на территории Польши. Агрессия Красной Армии была нарушением международного права. 28 сентября 1939 года Советский Союз подписал еще одно соглашение с Третьим рейхом "О границах и дружбе", которое санкционировало разделение польской территории между двумя захватчиками", - отметили в польском МИД.

В министерстве подчеркнули: по оценкам историков, советские репрессии в период между 1939 и 1945 годами задели 566 тысяч человек - столько людей были арестованы, депортированы и убиты.

"Польская сторона считает, что правильным путем ведения польско-российского исторического диалога является восстановление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, включая договоренности о роли Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.

Слова президента РФ являются отрицанием совместной работы польских и российских экспертов, а также достижений его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях", - добавили в министерстве.