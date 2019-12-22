закрыть
22 декабря 2019, воскресенье, 17:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Алексей Шевченко: Не могу понять логику минского «Динамо»

1
  • 22.12.2019, 16:30
Алексей Шевченко: Не могу понять логику минского «Динамо»

Минчане берут иностранных защитников, надеясь на победы, но остаются без вратаря.

Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением об уходе вратаря Йонаса Энрота из минского «Динамо».

«Динамо» Минск рассталось с вратарем Йонасом Энротом и теперь на матче звезд КХЛ будет замена. Но он и не должен был ехать в Москву, ни при каких обстоятельствах. Самый пропускающий голкипер лиги в этом сезоне играл отвратительно.

Йонас в Минске всегда пропускал достаточно, но иногда он долго держал команду в игре, совершал подвиги и вытаскивал матчи в одиночку. Но не в этом сезоне. Йонас был основным вратарем и стал пользоваться тем, что у него и близко не было конкурентов. Он расслабился, не помогал, да еще и допускал глупейшие ошибки. А ведь в Беларуси все это могли исправить.

Во-первых, зачем отказались от Ивана Кульбакова, который приезжал на просмотр и имел хороший опыт игры в АХЛ? Во-вторых, если уж нужен был легионер, то не стоило бы уговаривать Энрота, так как он в Минске уже явно выдохся. Для вратарей постоянные поражения бьют по психологии, особенно, когда ты стараешься, а остальные не могут помочь.

И я никак не могу понять логику действий клуба. Берут иностранных защитников, надеясь на победы, но остаются без вратаря, так как местные парни совсем еще «сырые», а другого голкипера искать не намерены. Такое ощущение, что реально провалиться для клуба в нынешнем чемпионате даже будет полезно. Тогда, может, кто-то поймет, что клуб КХЛ — это дорого, а экономить тут не рекомендуется, если ты хочешь результата», – цитирует Шевченко «СЭ».


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников