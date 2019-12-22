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Белорус вышел в суперфинал украинского X-Фактора

  • 22.12.2019, 16:42
Белорус вышел в суперфинал украинского X-Фактора
Георгий Колдун

На конкурсе оригинальных песен Георгий Колдун исполнил песню на украинском языке.

21 декабря на СТБ вышел финал «Х-фактора 10». Телезрители выбрали из них двоих суперфиналистов, которые посоревнуются за победу 28 декабря, пишет издание «Апостроф». В их числе — белорус Георгий Колдун.

Участникам предстояло выполнить три задания: заново спеть кастинговую песню, выступить дуэтом с приглашенной звездой и представить оригинальную авторскую песню.

На первом кастинге «Х-фактора» Георгий Колдун исполнил песню Bon Jovi «Livin' on a Prayer», и в финале представил ее новую интерпретацию со спокойным акустическим началом и зажигательным финалом. Судьи похвалили экстремальный номер на подвижной платформе, а Оля Полякова в который раз напомнила, что украинской сцене «нужны мужики» в лице 43-летнего Колдуна.

Во втором раунде Георгий выступил дуэтом с наставницей Олей Поляковой. «Я могла к нему пригласить только лучшую певицу, и пригласила себя», — объяснила Полякова. Пара исполнила хит Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallow», получивший «Оскар» за лучшую песню 2018 года.

На конкурсе оригинальных песен белорусский исполнитель признался, что несмотря на улыбки и дружелюбие, каждый участник в душе надеется победить. Он представил авторскую песню «Видихай», впервые спев на украинском языке. Записывать ее Георгий и Оле Поляковой пришлось ночью, но результат очень понравился судьям и зрителям.

Поскольку в финале судьи не голосовали, суперфиналистов «Х-фактора 10» выбрали зрители. Так, больше всего голосов набрали Элина Иващенко и Георгий Колдун. Они примут участие в заключительном выпуске шоу 28 декабря.


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