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Николай Козлов: Главное — это много новых людей, молодые неизвестные лица

  • 22.12.2019, 17:02
Николай Козлов: Главное — это много новых людей, молодые неизвестные лица
Фото: tut.by

Французская радиостанция RFI - о протестах в Минске.

Митинг протестующих против интеграции с Россией прошел в белорусской столице в пятницу. Это уже третья акция в декабре. Тысячи человек прошли вечером 20 декабря по центру белорусской столицы, провели митинг недалеко от Дома правительства, выстроились в живую цепь напротив администрации Лукашенко.

За неделю до акции белорусская оппозиция смогла договориться об общей программе кампании против интеграции Беларуси и России. В отличие от уличных протестов 7-8 декабря у акций 20-21-го появился оргкомитет из 15 организаций — политических партий, общественных объединений и движений. Кампания против интеграции Беларуси и России получила название «Абаронім незалежнасць» («Защитим независимость»), пишет RFI.

Фото: RFI/Gennady Sharipkin

Напомним, слова российского премьера Дмитрия Медведева (или «ультиматум Медведева») в конце прошлого года об «углубленной интеграции» двух стран стали началом затяжного переговорного процесса с закрытым содержанием и порой громкими заявлениями с двух сторон.

По данным правозащитников из «Вясны», в дни перед акцией более 40 человек были вызваны в милицию по поводу участия в протестах 7-8 декабря — для составления протоколов и профилактических бесед. По 15 суток административного ареста получили координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и Максим Винярский, лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович. На 15 суток осужден и один из лидеров протеста, бывший политзаключенный Павел Северинец, но его отпустили из милиции домой — отбывать наказание будет после проведения новых акций.

«Много вышло, видели бы вы у нас в Питере — одиночные пикеты, — говорит Татьяна Арбатская, приехавшая к родственникам в Минск. — Это правильно, что белорусы показывают, что не хотят в Россию. Не думайте, что все там оболванены пропагандой, но, конечно, большинство уже видит Беларусь частью России. Это неправильно».

«Главное — это много новых людей, молодые неизвестные лица — это очень важно», — отмечает Николай Козлов.

На пути от Октябрьской площади к площади Независимости колонна остановилась у здания КГБ — прозвучали фамилии исчезнувших в конце 90-х белорусских политиков. В обществе снова об этом говорят — «Deutsche Welle» выпустила фильм, в котором бывший сотрудник Гаравский рассказывает о якобы своем участии в похищении и тайных казнях исчезнувших. Юрий Гаравский сейчас находится «в одной из немецкоязычных стран». Рассказ Гаравского, достоверен он или нет, безусловно, широко обсуждается в белорусском обществе и снова поднял тему исчезнувших противников власти.

Фото: RFI/Gennady Sharipkin

На митинге напротив Дома правительства (девять лет назад здесь произошел жестокий разгон десятков тысяч протестующих, «Плошча» остается травматичным воспоминанием) политики и общественные деятели говорили о ценности независимости и недопустимости союза с агрессивной страной-изгоем. «За вами — десятки миллионов человек, которые знают, что такое имперская Россия. Вместе мы победим бесчеловечность, которая принесла нам Куропаты (место сталинских расстрелов под Минском — RFI), репрессии, потому что это не должно повториться. Нужно верить в победу. Сегодня два старых человека что-то там подписали, но ничего хорошего нам это не принесет. Готовьтесь к созданию стачечных комитетов, комитетов обороны. Пока мы боремся мирными способами», — обратился к участникам акции оппозиционный политик Вячеслав Сивчик.

Пройдя по историческому центру Минска, манифестанты снова пришли на Октябрьскую площадь, где выстроились в живую цепь у кромки проезжей части напротив администрации правителя. Милиция не препятствовала, автомобили часто сигналили в поддержку протеста. Задержаний на акции и после нее не было.


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