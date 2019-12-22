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В Японии остановят два реактора на АЭС

  • 22.12.2019, 17:14
В Японии остановят два реактора на АЭС

Энергоблоки прекратят работу летом следующего года.

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвертого реакторов АЭС Такахама в западной префектуре Фукуи из-за несоответствия новым нормам антитеррористической безопасности. Об этом накануне сообщила газета The Mainichi, передает korrespondent.net.

По ее сведениям, энергоблоки прекратят работу летом следующего года, поскольку имеющиеся на данный момент сертификаты истекают у них в августе и октябре. До этого времени компания не успеет обновить инфраструктуру и совершить ряд других действий, необходимых для получения новых документов от Комитета по контролю за ядерной энергетикой Японии.

Отмечается, что одной из причин будущей остановки реакторов стал случившийся в этом году коррупционный скандал в Kansai Electric Power. Как показало предварительное расследование, руководство компании получило сумму 320 млн иен (около $3 млн) от неназванной строительной компании, которая хотела получить контракт на работы на территории АЭС в городе Такахама.

Этот же скандал, скорее всего, приведет и к отсрочке намеченного на 2021 год перезапуска первого и второго реакторов станции Такахама, отмечает газета.

Как известно, до аварии на АЭС Фукусима-1 на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по энергоснабжению на тепловые станции. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии одну из пяти АЭС остановили, чтобы постепенно отказаться от атомной энергии, как было решено на референдуме в 2017 году.


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