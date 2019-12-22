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«Двушка» за $36,5 тысячи: топ дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

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  • 22.12.2019, 17:24
  • 3,315
«Двушка» за $36,5 тысячи: топ дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

Подборка квартир в столице стоимостью до $40 тысяч.

Купить квартиру в столице, оказывается, можно и по относительно невысокой цене. Конечно, в этом случае придется забыть о благоустроенных домах и чистых подъездах, но иногда попадаются очень даже аккуратные и уютные варианты. Realt.by сделал подборку квартир в Минске стоимостью до $ 40 тысяч.

Двухкомнатная квартира по ул. Машинистов за $ 36,5 тысячи

В частном доме 1952 года постройки продается двухкомнатная квартира общей площадью 43,5 кв.м. В объявлении указано, что это уютные апартаменты, «состояние которых дает возможность хорошо жить и делать ремонт так, как захочется».

В пешей доступности расположен торговый центр Outleto", Белгазпромбанк, магазин «Копилка», по соседству — парк «Мышка». А вот тот факт, что дом находится прямо у железной дороги, собственник не считает большим недостатком: «рядом находится железная дорога, но кирпичные стены не дадут шуму побеспокоить вас. Это отличный вариант для спокойной жизни с возможностью быстрого выезда в город».

Однокомнатная квартира в Чижовке за $ 38,5 тысячи

В пятиэтажном доме 1969 года постройки на последнем этаже продается однокомнатная квартира. Дом расположен по ул. Голодеда, неподалеку от «Чижовка-Арена» и Чижовского водохранилища.

В объявлении указано, что это «квартира в обычном состоянии для реализации самостоятельных идей ремонта „под себя“». В качестве преимущества указано, что «квартира уже свободна, никто не зарегистрирован, ключи можно получить в день сделки».

Одкомнатная квартира по ул. Филатова за $ 38,9 тысячи

В трехэтажном доме 1960 года постройки на втором этаже продается однокомнатная квартира общей площадью 30,7 кв.м. Дом находится в пешей доступности от ст.м. «Партизанская», рядом есть несколько парков и Слепянская водная система.

В объявлении указано, что на кухне установлен стеклопакет с профилем ПВХ, напольное покрытие — доска и линолеум. Также в квартире установлены приборы учета воды и проведена оптоволоконная сеть. При капитальном ремонте утеплен фасад дома, заменена крыша. Рядом с домом расположены детские сады, общеобразовательная школа, поликлиника, больница, роддом, аптеки, отделения банков, кинотеатр «Комсомолец», супермаркет «Евроопт», универмаг «Беларусь».

Однокомнатная квартира в Соснах за $ 38,9 тысячи

В пятиэтажном доме 1987 года постройки на четвертом этаже продается однокомнатная квартира общей площадью 34,2 кв.м. Стандартная планировка: жилая комната 18 кв. м, кухня 7,9 кв. м, совмещенный санузел, застекленная лоджия с выходом из комнаты.

По мнению собственника, «квартира в хорошем состоянии: есть домофон, телефон, радиаторы отопления, индивидуальные счетчики учета воды, навесная кухня». К квартире есть кладовая, расположенная на этом же этаже.

Несмотря на то, что микрорайон Сосны относится к Заводскому району Минска, он все же расположен на некотором удалении от столицы. Из плюсов здесь — хороший свежий воздух, сосновый лес вокруг. В объявлении в качестве преимуществ указано хорошее транспортное сообщение, удобный выезд на МКАД.


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