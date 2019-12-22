Гарри Погоняйло: Посмотрим, как поведут себя власти после признания Гаравского 21 22.12.2019, 17:46

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ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Должно быть проведено масштабное и объективное расследование дела исчезновения оппонентов Лукашенко.

Юрист-правозащитник Гарри Погоняйло прокомментировал сайту palitviazni.info громкие заявления бывшего белорусского спецназовца, который признался в убийстве известных политических лиц Беларуси.

Напомним, на ютуб-канале немецкого СМИ «Дойче Велле» появилось видеоинтервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором он признается, что участвовал в убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего руководителя Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Гаравский подробно рассказал, как он участвовал в похищении и убийстве противников Александра Лукашенко 20 лет назад.

- Юрий Горавский - не один спецназовец, кто имел отношение к убийствам Гончара и Захаренко, а затем уехал на Запад. С одним из них, кстати, я лично разговаривал в Бельгии.

- Почему эти люди начинают рассказывать подробности, хотя раньше молчали? Может быть, потому, что хотят получить политическое убежище в другой стране?

- Это тоже не исключается, но, возможно, и потому, что люди хотят снять грех с души. Они хотят высказаться, тем более, находясь за границей в безопасности. На них трудно белорусским властям повлиять, но допросить по уголовной процедуре можно, если к этому со стороны Беларуси будет проявлен интерес. Поэтому при желании свидетельства того же Гаравского можно закрепить, как доказательства, чтобы затем этот человек мог сотрудничать с судом.

Сегодня можно допросить по видеоконференции либо поручить тем государствам, с которыми у нас есть договор об оказании юридической помощи по уголовным делам. В конце концов, белорусские следователи могут выехать и допросить Гаравского и других свидетелей. Можно узнать, где находится человек, он же там на легальном положении, не прячется. Если человек дал интервью, открыл свое лицо, то его можно идентифицировать. Все это возможно.

Тем более, что должно быть в сопоставимых структурах и личное дело Гаравского, все можно проверить, насколько в реальности факты соотносятся с заявлениями, которые затем помогут в расследовании дела об исчезновении политиков. Это реальный свидетель, пусть пока и с неопределенным процессуально-правовым статусом.

- Белорусские власти, на ваш взгляд, отреагируют на эти признания бывшего спецназовца?

- Как уже говорил, откликнуться на такие факты государство должно обязательно. Если же начнут говорить, что это чушь и выдумки человека, который таким образом хочет заработать денег и получить политическое убежище, а официальные власти не сделают ни одного шага, чтобы выяснить правдивость слов бывшего спецназовца, то это будет означать, что Гаравский сказал правду, и от общественности хотят скрыть эту правду.

И общественность, и международные структуры уже двадцать лет говорят, что в стране должно быть проведено масштабное и объективное расследование дела исчезновения оппонентов Лукашенко, чтобы виновные были установлены и представлены перед судом.

Поэтому сейчас мы посмотрим, как поведут себя власти после признания Гаравского. Это будет своеобразная лакмусовая бумажка для того, чтобы увидеть, имеют ли власти отношение к этому громкому делу. Чтобы доказать обратное, власти теперь должны провести полноценное расследование по факту интервью спецназовца и его заявлений.

Теперь дело об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского приостановлено, но только по одному заявлению Гаравского надо отменять постановление о приостановлении уголовного дела и возобновить расследование.