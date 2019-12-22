Как Трамп нанес удар по Путину 10 Светлана Гудкова

22.12.2019, 18:02

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США остановили «Северный поток-2».

По российскому газопроводу "Северный поток-2" нанесли сокрушительный удар. После подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США, который вводит санкции против компаний, причастных к строительству трубопровода, от проекта отказался крупнейший трубоукладчик – швейцарская компания Allseas.

Окончание строительства газопровода в обход Украины теперь под большой угрозой.

Исторический закон

В субботу, 21 декабря, глава США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который предполагает военную помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Согласно документу, санкции накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Закон вводит достаточно жесткие ограничения для владельцев и сотрудников компаний, которые попали в санкционный список, среди которых запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих, а также замораживания имущества и активов таких лиц на территории США.

Ранее сообщалось, что после вступления закона в силу компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", дается 30 дней на то, чтобы прекратить свое сотрудничество с данными проектами.

Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам Конгресса отчет, который определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции.

В субботу же в США подчеркнули, что санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" вступили в силу немедленно, и все строительство должно быть остановлено сразу.

Строительство остановлено

В день подписания закона, свое сотрудничество с проектом "Северный поток-2" прекратила швейцарская компания Allseas.

Иностранная фирма-подрядчик специализируется на строительстве трубопроводов, тяжелых подъемников и подводных сооружениях. В своем распоряжении компания имеет крупнейшее в мире судно Pioneering Spirit, предназначенное, в частности, для прокладки подводных трубопроводов. Судно способно прокладывать около 5 км труб в сутки, что во несколько раз быстрее других трубоукладчиков.

"Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства сокращая объемы работ, и надеясь получить разъяснения, включающие необходимые нормативные, технические экологические разъяснения от соответствующих властей США", - говорится в заявлении Allseas, распространенном ночью в субботу", – идется в заявлении компании.

Реакция РФ

Введенные ограничения против "Северного потока-2" в России назвали актом "экономической войны". При этом, там уверены, что новый пакет санкций больше ударит по Европе, чем по России.

"Здесь вопрос в том, как поведут себя немцы, европейцы – все те, кто являются потребителями нашего газа. Совершенно понятно, что это не столько санкции против России, сколько санкции против Европы. Это экономическая война, попытка не просто остановить "Северный поток-2", но и переориентировать Европу на американский сжиженный газ", – заявил член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов.

По его словам, происходящее является "нечестной и недобросовестной конкуренцией". "У меня в этом нет сомнений", – заявил он.

"Тем не менее мы знаем позицию Германии по этому вопросу… Я думаю, что Европа будет брать под защиту эти компании. Понятно, что это определённым образом затруднит реализацию "Северного потока-2" и "Турецкого потока", но мне кажется, что найдутся различные решения и правового, и экономического свойства для того, чтобы обойти эти санкции и завершить реализацию этих двух проектов", – резюмировал политик.

Что будет с газопроводом

Трубопровод "Северный поток-2" построен уже примерно на 92%. Для завершения строительства компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является "Газпром", осталось проложить только датский участок, протяженностью около 150 км.

При полноценной работе трубоукладчика Pioneering Spirit, закончить этот участок смогли бы уже за месяц, но теперь строительство явно затянется. Но, по мнению экспертов, санкции его уже не остановят.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил, что даже если эти 150 км не удастся проложить с помощью европейских судов, завершить прокладку сможет российский трубоукладчик, который дежурит на месте.

"И пусть его скорость будет меньше, чем у Pioneering Spirit, но каких-то 1,5 км в сутки он сможет прокладывать. То есть строительство все равно будет продолжаться, хотя и медленнее", – объяснил он.

По мнению энергетического эксперта, США опоздали с введением санкций, и на то есть причина.

"Я считаю, что в администрации Трампа были определенные договоренности с Путиным, в том числе по строительству "Северного потока-2", поэтому законопроект долго не принимали. Сейчас же, когда срок президентства Трампа подходит к концу, закон принимают, чтобы его нельзя было обвинить в подыгрывании РФ. Таким образом, он убивает двух зайцев – показывает своему электорату, что он не помогает России, но санкции приняты с опозданием, а поэтому не помешают реализации проекта. Это такая гибридная, красивая игра со стороны США, которая не идет на пользу Украине", – считает он.

Светлана Гудкова, obozrevatel.com