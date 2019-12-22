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«Уволить все руководство!»

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  • 22.12.2019, 18:19
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«Уволить все руководство!»
Фото: ФК «Гомель»

У болельщиков ФК «Гомель» лопнуло терпение и они обратились к губернатору с открытым письмом.

Футбольный клуб «Гомель», который выигрывал чемпионат и кубок Беларуси, неоднократно занимал призовые места и играл в еврокубках, второй раз за последние четыре года выбыл из высшей лиги. Многие гомельчане считают это позором.

Минувший сезон для гомельского футбола вообще получился парадоксальным. Команда из областного центра в течение всего чемпионата была одной из самых забивающих, но умудрялась при этом проигрывать всем подряд. Больше половины чемпионата болельщики обращали на это внимание руководства клуба и города, добивались смены главного тренера, однако их не особо слышали — экс-наставник Алексей Меркулов покинул свой пост лишь во втором круге чемпионата, когда очковые потери были уже катастрофическими.

В результате клуб из второго по величине города страны покинул высший дивизион. В третий раз за свою историю и второй — за последние четыре года.

Сегодня в редакцию «Сильных новостей» обратилась группа болельщиков, написавшая открытое письмо губернатору Гомельщины Геннадию Соловью. В своём обращении они вспоминают славные страницы истории футбола в Гомеле, подробно излагают свой взгляд на существующие проблемы и предлагают возможные пути их решения. Приводим текст открытого письма полностью.

Уважаемый Геннадий Михайлович!

Гомельский регион имеет богатые футбольные традиции. Именно в Гомеле 20 августа 1910 года был сыгран первый задокументированный матч в футбол на территории нынешней Беларуси. В 1927 команда из Гомеля выиграла первый в истории чемпионат БССР по футболу. В 1959 в Гомеле была организована команда мастеров — «Локомотив». Впоследствии — «Спартак», «Гомсельмаш» и в новейшей истории — ФК «Гомель». Футбольная гомельщина дала нашей стране в разное время богатую россыпь талантов: именно здесь начинали играть в футбол Георгий Ярцев, Сергей Горлукович, Михаил Вергеенко, Василий Баранов, Александр Кульчий, Геннадий Близнюк, Юрий Жевнов, Антон Амельченко, Виктор Борель, Андрей Юсипец и многие другие.

Нам, гомельским футбольных болельщикам, не хочется жить лишь выдающимся прошлым. Хотя и в относительно недавнее время наша главная футбольная команда периодически радовала победами. В 2003 году ФК «Гомель» стал чемпионом Беларуси. Как вы знаете, за 27 лет суверенного чемпионата всего лишь 7 команд выигрывали этот титул. В 2002 и 2011 годах был завоеван кубок, трижды (1999, 2007, 2011) команда вставала на пьедестал призёров чемпионата. Последнее по-настоящему приятное воспоминание для болельщиков — это матч на стадионе «Центральный» против Ливерпуля в 2012 году, когда родная команда всю игру держала в напряжении европейского гранда и до победы не хватило буквально несколько реализованных моментов. Матч смотрели в странах бывшего союза, многие болельщики именитых команд выражали восторг от увиденного!

С сожалением вынуждены констатировать, что с тех пор в славных страницах истории гомельского футбола наступила чёрная полоса, которая длится по сей день. С одной стороны мы отдаём должное поддержке клуба в лице его соучредителя и главного спонсора — ПО «Белоруснефть». Благодаря Ляхову А.А. клуб всё ещё существует — неоднократно в тяжелейшие времени они буквально спасали клуб от банкротства. Вместе с тем на протяжении последних лет у болельщиков складывается ощущение, что больше до команды ни в городе, ни в области никому нет дела! Стадион не принадлежит клубу и выставляет огромные счета за аренду. По требованию прокуратуры закрылась база клуба. Клуб вынужден снимать гостиницу или квартиры для приезжих игроков. Из имущества у клуба сейчас есть лишь несколько полей и два стареньких автобуса. Работа некогда одного из сильнейших в стране центра подготовки своих воспитанников сведена к нулю: если в 2015 году ФК Гомель был первой командой в Европе по количеству своих воспитанников в составе, то в последнем сезоне на поле выходило по 9 — 10 легионеров!

Нет ничего плохого в привлечении мастеров из-за рубежа. Но такие затраты требуют и высокого результата. Без преувеличения скажем, что результаты команды в нынешнем сезона катастрофические: клуб в третий раз за десятилетие, второй раз за последние 4 года (!!!) опустился в низший дивизион. При этом другой представитель региона — мозырская Славия — не просто сохранила прописку в Высшей Лиге, но и сделала это во многом благодаря местным воспитанникам.

Мы, болельщики ФК «Гомель», видим причину сложившейся ситуации в недостаточном внимании властей к делам клуба, которое порождает на местах кумовство, непонятные кадровые решения в клубе, неясные цели и задачи основной команды, сотрудничество с агентами с неоднозначной репутацией, и что самое отвратительное — регулярно появляющиеся в прессе слухи о договорных матчах нашей команды! Ранее такого представить о клубе из Гомеля было просто невозможно — ведь это город, в котором фанатично любят футбол! Несмотря на местами плохую игру основной команды, Гомель до сих пор занимает высокие места по посещаемости футбольных матчей. Не это ли говорит о том, что футбол в нашем городе — социальное явление. Мы хотим видеть клуб в высшей лиге, хотим болеть за своих воспитанников в составе и в идеале — бороться за место в еврокубках. Второй город Беларуси и в футболе должен быть как минимум командой топ-4 чемпионата.

В этом сезоне был принят целый ряд неверных решений. Мы, болельщики, с недоумением читали интервью директора клуба и главного тренера после первого круга. При ужасном результате не было и намёка на работу над ошибками. Как следствие — запоздалое кадровое решение и падение в первую лигу. При этом с момента выхода в высшую лигу команда только деградировала: 10-е место в 2017-м, 12-ое — в 2018-м и 15-е сейчас.

На наш взгляд, для исправления ситуации, для выхода клуба из затянувшегося кризиса, необходимы следующие меры:

1.Полная смена руководства клуба и тренерского штаба. Главная задача не выполнена. Вылет «Гомеля» в первую лигу во все времена и при любых обстоятельствах — позор и унижение. При этом мы выступаем за объявление конкурса на должность директора клуба с жёсткими требованиями к кандидатам и увеличением мотивационной составляющей руководства за результаты команды. Все, кто управляет делами клуба, должны понимать меры ответственности;

2. Разработка чёткой стратегии развития гомельского футбола на 5 — 10 лет: с обновлением и развитием инфраструктуры клуба, центра подготовки резерва;

3. Поиск механизмов поддержки клуба, при необходимости — изменение состава наблюдательного совета, увеличение прозрачности принятия решений. Мы знаем, что в области есть предприятия, которые готовы поддержать клуб, но не могут найти нужного механизма для этого. Гомельская область — одна из немногих в стране, где не действует механизм поддержки клуба за счёт применения льготы на недвижимость;

4. Учитывая опыт последних десяти лет, считаем необходимым провести работу по поиску и привлечению в клуб стратегического инвестора.

Мы знаем, что вам не безразличен футбол, мы знаем вас как амбициозного человека. И в решении всех озвученных выше вопросов полагаемся на вашу волю и решительность. Без вашей личной поддержки футбол в Гомеле обречён. А за поддержкой с нашей стороны дело не станет. В Гомеле на футбол всегда приходит несколько тысяч преданных болельщиков, вне зависимости от турнира. Мы вместе с командой и в горе, и в радости.

С уважением,

Болельщики ФК «Гомель»


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