В понедельник в Беларуси будет до +11°С 2 22.12.2019, 18:21

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Тепло возвращается в Беларусь.

Особенно повезет жителям юго-востока: 23 декабря там температура воздуха прогреется до 11 градусов тепла. Во всей остальной стране температура составит ночью от 1 до 7 градусов тепла, максимальная днем — плюс 4-9, сообщает euroradio.fm.

В понедельник будет облачная погода, ночью на большей части страны, а днем преимущественно по юго-восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидается туман.