Дальнобойщик-белорус разбился на фуре в Германии 4 22.12.2019, 18:49

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Иллюстрационное фото

В кабине находились два белоруса.

Вчера днем в немецком городе Мелле случилась авария, в которой один белорус погиб, а другой сильно пострадал. О происшествии сообщает немецкая полиция на своем сайте, передает onliner.by.

Грузовик перевозил свинину и направлялся из района Римсло в Хойель (Швейцария). В кабине находились два белоруса: за рулем был 35-летний мужчина, а пассажиру было 39 лет. Примерно в 13:50 при левом повороте машина съехала в правый кювет, опрокинулась и врезалась в дерево.

Водитель погиб сразу, а пассажира выбросило из кабины. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу спасательным вертолетом. Дорогу, на которой случилась авария, полностью перекрыли до ночи, пока службы не завершили работу на месте инцидента.