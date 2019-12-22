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Войска Хафтара захватили судно с турецким экипажем

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  • 22.12.2019, 18:56
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Войска Хафтара захватили судно с турецким экипажем
Фото: Getty Images

В тот же день Турция заключила договор о военном сотрудничестве с официальной ливийской властью.

Войска самопровозглашенной Ливийской национальной армии (LNA) генерала Халифы Хафтара в воскресенье, 22 декабря, заявили, что захватили судно с турецким экипажем в Средиземном море. По словам представителя LNA Ахмеда аль-Мисамри, судно, шедшее под флагом Гренады, было перехвачено около ливийского прибрежного города Дерна. Оттуда корабль был доставлен для проверки в контролируемый LNA порт в Рас-эль-Хилале, передает DW.

Аль-Мисамри также продемонстрировал кадры, на которых видно, как солдаты LNA допрашивают предположительно трех членов экипажа. Агентство dpa сообщает и о публикации фотографии их паспортов. Другие подробности о местонахождении моряков и их состоянии здоровья не приводятся.

Во время гражданской войны в Ливии официальная Анкара поддерживала правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем. Хафтар и его последователи пытаются взять Триполи под свой контроль с апреля.

За несколько часов до задержания судна, турецкий парламент ратифицировал соглашение о безопасности и военном сотрудничестве с правительством национального единства Ливии. Военный пакт позволяет Турции направлять военных инструкторов и советников в Ливию. Кроме того, Анкара также имеет разрешение на проведение совместных военных учений и может отправлять оружие и военную технику в Ливию.


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