Плохой мир вместо газовой войны: как Украина «дожала» Россию 6 Виктор Авдеенко

22.12.2019, 19:30

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Чего удалось достичь Украине в тяжелейшем противостоянии с Россией.

Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину будет подписан, как ожидается, до конца 2019 года. Таким образом, завершается эпопея, грозившая новой "газовой войной" из-за прекращения транзита "голубого топлива" через Украину.

Долгий путь

Украина и Россия все-таки договорились о продолжении транзита газа после 31 декабря 2019 года. Как известно, в уходящем году истекает срок 10-летнего контракта на газовый транзит, который был подписан в январе 2009 года.

По итогам изнурительных переговоров был подписан протокол договоренностей о продолжении транзита. Детали раскрыли на пресс-конференции, 21 декабря. министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Как известно, стороны долго не могли прийти к согласию по принципиальным позициям. Так, в частности, Россия хотела заключить контракт всего на 1 год, а украинская сторона настаивала на 10-летнем договоре. Также не были согласованы минимальные объемы топлива, которые РФ должна гарантированно прокачивать по нашей трубе – изначально "Газпром" говорил вообще о 10-15 миллиардах кубометров в год, что было совершенно неприемлемо для отечественной газотранспортной системы (ГТС), для которой объем ниже 30 миллиардов кубов попросту нерентабелен.

Однако главным препятствием для выхода на новое соглашение по транзиту стало нежелание России платить нашей стране 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Москва призывала отказаться от взаимных претензий в международных инстанциях - это означало, что от них должен отказаться именно Киев, поскольку арбитраж решил дело в пользу нашей страны.

Тем не менее, в декабре дело сдвинулось с мертвой точки. Газовый кейс попал в повестку саммита "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря. По итогам этой встречи Юрий Витренко заявил, что стороны "договорились продолжать договариваться".

Однако настоящий прорыв произошел на трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и Европейской комиссией 19 декабря в Берлине. После их завершения вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что удалось достичь договоренностей по всем принципиальным вопросам. 20 декабря в Минске стороны окончательно согласовали позиции.

О чем договорились

Перечисленные на брифинге параметры будущего соглашения в целом подтверждают правоту "Апострофа", который еще до переговоров 19 декабря писал, что контракт, скорее всего, будет подписан на 5 лет. Это – логичный компромисс между позициями сторон. При этом, по словам Юрия Витренко, предусматривается возможность продления контракта еще на 10 лет.

Кроме того, важным моментом является согласие России заплатить Украине уже упомянутые 3 миллиарда долларов (строго говоря - несколько более 2,9 миллиардов). "Апостроф" ранее сообщал, что Москва выплатит эту сумму не живыми деньгами, а газом, позже в СМИ появилась информация, что Украина получит арестованное в других странах имущество "Газпрома" на указанную сумму. Но в конце концов все оказалось еще лучше – после встречи в Минске 20 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что оплата будет живыми деньгами. Причем, как ожидается, до конца текущего года.

Украина, со своей стороны, откажется от других претензий к российской стороне, в частности отзовет недавно поданный в Стокгольмский арбитраж иск на 12 миллиардов долларов за недополучение платы по транзиту (2 миллиарда долларов) и за возможное неиспользование "Газпромом" украинской ГТС с 2020 года (10 миллиардов долларов). Кроме того, с "Газпрома" не будет взиматься наложенный в 2016 году Антимонопольным комитетом Украины штраф за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в размере более 170 миллиардов гривен. Это позволит России и лично Владимиру Путину "сохранить лицо", а Украине – получить от РФ то, чего она долго и последовательно добивалась.

Издание также не ошиблось с тем, что в новом контракте будет зафиксировано понижение объемов гарантированного транзита газа через украинскую территорию. Согласно окончательной договоренности, в 2020 году транзит должен составить не менее 65 миллиардов кубометров, а в последующие 4 года – не менее 40 миллиардов кубов ежегодно.

На самом деле, указанные объемы даже выгоднее для Украины, чем те, которые назывались раньше (60 миллиардов кубов в первый год, 40 миллиардов – во второй, 30 миллиардов – в последующие). Это не удивительно, ведь Россия не успевает запустить обходной газопровод "Северный поток-2" с начала 2020 года. К тому же у этого проекта могут появиться проблемы из-за санкций со стороны США, которые намерены штрафовать компании, участвующие в его строительстве. Так, швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода, уже приостановила свое участие в проекте из-за опасения попасть под американские санкции. Если запуск "Северного потока-2" будет отложен на более поздний срок или же строительство вообще остановится, это будет только на руку Украине, поскольку в этом случае объемы транзита газа через нашу страну будут еще больше, чем оговорено сейчас.

Сокращение объемов транзита (с начала 2019 года он уже превысил 80 миллиардов кубометров) повлечет за собой увеличение тарифа на транзит. Однако окончательно он будет уже определяться сторонами контракта.

Кстати, в пакетные договоренности не вошли прямые поставки газа из России. Хотя, как заявили участники брифинга, они не исключены.

Европа помогла

Показательно, что на сегодняшней пресс-конференции не было главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Его не было и на переговорах в Берлине и Минске, а до этого – в Париже. Как писал "Апостроф", Коболев был отстранен от участия в газовых переговорах. По информации источников "Апострофа", это связано с тем, что, якобы, до президента Владимира Зеленского довели информацию о том, будто Коболев лично не был заинтересован в достижении договоренностей по газу. Собеседник издания отметил, что ранее им были куплены значительные объемы газа в Европе по цене порядка 230 долларов за 1 тысячу кубометров в расчете на то, что зимой она вырастет до 280-300 долларов за тысячу кубов, и на разнице можно будет неплохо заработать (речь о нескольких миллиардах долларов) однако к зиме цены в Европе упали ниже 200 долларов, даже несмотря на отсутствие окончательного соглашения на транзит через Украину.

Между прочим, Коболев был чуть ли ни единственным топ-чиновником, который крайне скептически оценивал перспективы подписания транзитного контракта до конца 2019 года. "Вероятность подписания транзитного контракта с 1 января… очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю", — заявил он буквально накануне встречи в Берлине 19 декабря – на которую, как мы помним, его не пригласили. Впрочем, на брифинге в Офисе президента не стали комментировать скепсис Коболева, пояснив, что его заявления носят политический характер. Господин Витренко, в свою очередь, отметил, что перелом в переговорах с российской стороной стал возможен благодаря совместной работе представителей Офиса президента, Еврокомиссии и международных партнеров Украины, включая США.

Здесь важно обратить внимание на то, что, если в предыдущие годы "Нафтогаз" нарочито демонстрировал полную независимость в ведении газовых переговоров с "Газпромом" (формально, это действительно вопрос двух хозяйствующих субъектов), то в конце нынешнего года Владимира Зеленского убедили, что газ – это дело президента, и очевидно, он это осознал в полной мере, что и продемонстрировал в Париже 9 декабря на встрече в "нормандском" формате.

Кроме того, отметил источник "Апострофа", Украине подыграли европейские партнеры – Еврокомиссия неформально дала понять Москве, что, если та займет жесткую позицию в переговорах по транзиту, Брюссель пойдет на то, чтобы распространить нормы европейского законодательства на весь поставляемый из РФ газ, а потому России все равно придется использовать украинскую газовую трубу, но на менее выгодных условиях, чем, если договориться по-хорошему.

Таким образом, учитывая, что газовая проблематика – это, на самом деле, давно не экономика, а политика, а политика – это искусство возможного, то, похоже, что Украина получила на газовых переговорах очень неплохой результат. И, даже, если кто-то назовет нынешние договоренности плохим миром, это все равно лучше, чем война, пусть, даже только газовая, которая могла бы разразиться в Украине аккурат на Новый год.

Виктор Авдеенко, apostrophe.ua