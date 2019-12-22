Александр Зайцев: Брестское «Динамо» будем продавать 3 22.12.2019, 19:48

1,216

Фото: tut.by

Глава брестского «Динамо» заявил, что будет заниматься «Рухом».

Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев сообщил, что собирается продать клуб. Об этом он рассказал сайту media-polesye.by, который поинтересовался у бизнесмена, не имеет ли он отношения к финансированию пинской "Волны", перед которой стоит задача выхода в высшую лигу чемпионата Беларуси.

- К "Волне" никакого отношения не имею, — отметил Зайцев . — "Динамо" Брест будем продавать, основной проект — ФК "Рух".

Зайцев также поблагодарил media-polesye.by за поддержку идеи создания Профессиональной футбольной лиги:

- Это действительно крайне необходимый шаг, и без него наш футбол денег не заработает. По Пинской "Волне" у меня никаких планов нет, они были давным-давно, еще до того, как мы начали проект "Рух" в Бресте.

Мы думали Пинск или Барановичи взять фарм-клубом брестского "Динамо", — пояснил собеседник. — Но потом от этой идеи отказались по той причине, что в Пинске своя заинтересованная публика, в Барановичах — своя, и в эту местную кухню нам вникать стало не интересно. Поэтому был выбран ФК "Рух" в Бресте — и его начали развивать. В Чемпионате страны по футболу-2019 клуб завоевал путевку в высшую лигу.

Этот клуб я вижу как базовый проект, — продолжил Александр Зайцев. — То есть "Динамо" Брест я буду стараться продать, а развивать футбольный клуб "Рух".