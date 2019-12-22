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Постановочные фото жизни в СССР

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  • Максим Мирович
  • 22.12.2019, 19:58
  • 1,965
Постановочные фото жизни в СССР

Многие до сих пор думают, что на этих фото изображена та самая настоящая жизнь в СССР.

Так, друзья — сегодня будет интересный пост о постановочных советских фотоснимках, изображающих "простую советскую жизнь". Что интересно — многие любители СССР всерьёз ссылаются на эти фотоподоборки — мол, на них и изображена та самая настоящая жизнь в Советском Союзе. На самом деле эти фото имеют мало отношения к советской действительности — так как сделаны в виде постановки для публикации в журналах или в другой советской периодике. Делались такие снимки в основном в период пятидесятых годов — когда в СССР уже массово появилась цветная фотоплёнка и ещё оставалось "сталинское отношение" к изображению действительности.

Отличить постановочное советское фото достаточно просто, есть несколько безошибочных признаков — во-первых, на них всегда светит солнце. Даже если снимок сделан зимой, когда солнца не так и много — всё равно он будет сделан в солнечный день. Во-вторых — абсолютно все на фото будут улыбаться — даже те персонажи, кто якобы "случайно" попал на задний план — идёт себе там какой-нибудь дедушка, тащит вязанку дров, и улыбается от счастья — потому что, как известно, в СССР все были улыбчивыми от постоянного ощущения счастья. В-третьих — люди на фото будут часто с внешностью киноартистов (нередко это они и были), в-четвертых — одежда будет аккуратной и опрятной, а в тех случаях, когда надо показать "напряжение труда" — нарочито запачканной. В-пятых — все люди на снимке будут размещены композиционно правильно в кадре, а если снимок сделан в помещении — то там будет обязательно установлен профессиональный свет.

В общем — постановочные снимки старались всячески приукрасить неприглядную советскую действительность — и в сегодняшнем посте вы в этом наглядно убедитесь. Пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

02. Итак, начнём. Первое фото — советский универмаг пятидесятых годов. В те времена, кстати, продавалось не так и много готовой одежды, были популярны так называемые "отрезы ткани", которые покупали для пошива платьев и костюмов — на фото как раз такие. Ну и разумеется, в кадре все улыбаются.

03. Фото "обычной советской жизни" в сельской местности. Идеально чистый дом с паркетным (!) полом, все ходят в накрахмаленных белых рубашках, ну и конечно постоянно улыбаются — как без этого жить)

04. Трудовые подвиги. Работа какого-то большого самосвала в зимний солнечный день. В журнальной публикации к фото могла прилагаться надпись вроде "вот так и куётся народное счастье!".

05. Ещё трудовые подвиги, очень хороший постановочный кадр. На заднем плане — производственные мощности какой-то кузницы коммунизма, люди проводят совещание в какой-то трубе и слушают бригадира, улыбаясь от счастья и предстоящей радости труда.

06. Ещё одна трудовая тема, тоже всё по классике — улыбки, солнце, компоновка кадра.

07. А вот тракторист и всадник на осле, фото сделано где-то в среднеазиатских республиках. Все (в том числе и осёл) на фото улыбаются, а подпись к снимку могла быть примерно такой: "старое и новое встретились на одной дороге" или "железный конь идёт на смену крестьянскому ослу".

08. Квинтэссенция трудового счастья — ехать по солнечному полю на комбайне, с вымпелами в руках:

09. Школьная тематика. Ученики, открыв рты, слушают пионервожатую, которая указывает им светлый путь к коммунизму на штору. Если на советских фото 1950-х годов снята школа, то там всегда акцентируется послушание учеников — они идут строем или сидят ровными рядами и внимательно слушают учителя.

10. Тоже школа. Фотоснимок с идиллическим настроением книг Марка Твена:

11. Детей приучают к труду — всё тоже происходит в солнечный день, и все при этом улыбаются.

12. Так, теперь будет "обычная сельская жизнь". Как известно, в обычной советской деревне всегда светит солнце, все улыбаются и хотя в чистой накрахмаленной одежде:

13. И вот тоже самая простая сельская жизнь — с начищенным самоваром из ГУМа и фабричной выпечкой, якобы "только что из печи":

14. А рабочие на сельскохозяйственных предприятиях просто светятся от счастья, собирая яйца:

15. Комбайнёр в поле. Так и представляю напутствие фотографа: "Петрович, сядь ровно и сделай такое лицо, словно ты смотришь вдаль и одновременно думаешь о коммунизме":

16. Поездка на работу под красными флагами. Люди едут работать за трудодни и мизерные пенсии и просто светятся от счастья.

17. Из той же серии:

18. А вот очень хороший кадр, который не попал в журнальные публикации из-за "технического брака" — "солнечную атмосферу" на фото создаёт внешний искусственный свет — рука осветителя с рефлектором попала в правый верхний угол кадра.

19. Тонны собранного хлеба. Такие снимки публиковались часто в статьях о том, сколько миллионов тонн зерна собрано по всему СССР — что было частью всеобщего советского культа хлеба, о котором я рассказывал вот в этом посте.

20. Со времён первых картин с культом Ленина, когда вокруг Вождя собиралась толпа детишек и слушала его открыв рот, в советской постановочной фотографии был также популярен сюжет, когда дети собираются вокруг "старшего товарища" и учатся жизни. Вот например какой-то ответственный (и явно партийный товарищ) рассказывает детям о деревьях:

21. А вот "зимний сюжет", где какой-то дедушка (не Ленин) тоже что-то там рассказывает ребятам:

22. Ну и напоследок — постановочное фото советской армии, где разумеется все были счастливыми и весёлыми. Примерно в это же время (в 1957 году) в советской армии погиб старший брат моего отца — о таких случаях людям не сообщали ничего, публикуя вместо этого в журналах вот такие фотоснимки...

Лично я считаю, что фотокорреспонденты обязаны показывать жизнь "как есть", а не заниматься созданием постановочных фото, на которых всегда светит солнце и все счастливы. Это создаёт ложную убеждённость в том, что все проблемы в обществе уже решены, и дальше развиваться просто некуда — остаётся наслаждаться счастьем в тени великого языковеда и мелиоратора...

Такие дела.

Максим Мирович, Facebook


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