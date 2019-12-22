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В Гомеле из-за ДТП опора ЛЭП рухнула на троллейбус

  • 22.12.2019, 20:31
В Гомеле из-за ДТП опора ЛЭП рухнула на троллейбус
Фото: «ВКонтакте» / «ЧП Гомель»

ДТП произошло на пересечении улиц Советской и Кожара.

Вечером 22 декабря на пересечении улиц Советской и Кожара в Гомеле произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

По предварительной информации, в 17.45, 19-летний водитель Opel двигался по улице Советская со стороны улицы Малайчука в крайне правой полосе. При подъезде к пересечению с улицей Кожара, молодой человек решил опередить троллейбус и перестроился на крайнюю левую полосу. В это время на ней стояла машина BMW с включенным левым поворотом.

Фото: «ВКонтакте» / «ЧП Гомель»

Opel, попытавшись опередить общественный транспорт, при перестроении обратно в крайнюю правую полосу зацепил BMW. От удара Opel отбросило вправо, где произошло столкновение с троллейбусом. Opel выбросило за пределы проезжей части, где он врезался в опору ЛЭП и оказался между упавшим столбом и троллейбусом.

Фото: «ВКонтакте» / «ЧП Гомель»

К месту ДТП прибыли сотрудники ГАИ, работники МЧС и медики. На данный момент за медицинской помощью обратился пассажир общественного транспорта. Выясняются все обстоятельства аварии.

Фото: «ВКонтакте» / «ЧП Гомель»

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