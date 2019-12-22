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В Польше продолжает расти зарплата

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  • 22.12.2019, 20:41
В Польше продолжает расти зарплата

Средняя зарплата в стране-соседке Беларуси составляет 1245 евро.

В ноябре средняя заработная плата на предприятиях в Польше составила без вычета налогов 5229 злотых (около 1245 евро), что на 5,3% больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает «Радио Польша».

Обнародованные данные касаются компаний, в которых трудоустроены более 9 человек.

В общей сложности, в Польше в таких кампаниях в ноябре работали около 6,4 млн человек, что то на 2,6% больше, чем в ноябре 2018 года.


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