В Польше продолжает расти зарплата 1 22.12.2019, 20:41

Средняя зарплата в стране-соседке Беларуси составляет 1245 евро.

В ноябре средняя заработная плата на предприятиях в Польше составила без вычета налогов 5229 злотых (около 1245 евро), что на 5,3% больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает «Радио Польша».

Обнародованные данные касаются компаний, в которых трудоустроены более 9 человек.

В общей сложности, в Польше в таких кампаниях в ноябре работали около 6,4 млн человек, что то на 2,6% больше, чем в ноябре 2018 года.