Европейская авиакомпания ввела проездные на свои рейсы 22.12.2019, 20:48

Список направлений включает около 60 городов Европы.

Компания Austrian Airlines запустила продажу авиационных проездных билетов на рейсы по Европе. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на портал Avianews.

Отмечается, что билет позволит совершать 10 перелетов в течение года по фиксированной цене. Список направлений включает около 60 городов Европы.

В продажу поступят два вида проездных — City Pass за 449 евро, который позволит путешествовать из Вены в один из выбранных клиентом городов, а также Europe Pass за 799 евро, с доступом к перелетам во все города из списка.

Оба тарифа включают в себя перелеты по тарифу Economy Light только с ручной кладью, отмечает издание.